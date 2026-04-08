Евросоюз не прекратил обсуждать возможное вступление Украины в 2027 году, - Качка

Европейский Союз не прекратил дискуссии о возможности вступления Украины в блок в 2027 году. Об этом заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка на встрече с журналистами в Киеве, пишет "Европейская правда".

Вице-премьер отметил, что пока нет четкой модели вступления Украины в ЕС. Тем не менее, он считает, что это не проблема, а "суперуспех", так как Евросоюз ведет активную дискуссию по этому поводу.

По словам Качки, к дискуссии приобщены также страны, которые обычно считают скептиками, среди которых Германия, Франция и Нидерланды.

"Думаю, в мае будет более четкая картина, но можно сказать, что они тоже ориентируются на 2027 год для решения вопроса вступления Украины в ЕС. Эта дата не зафиксирована, но никто не отверг идею проговаривать модель вступления в Европейский Союз в 2027 году", - сказал вице-премьер.

Также Качка добавил, что решающим вопросом остается скорость внедрения реформ, поскольку выполнение Украиной обязательств не дискутируется.

"Все ждут от нас прогресса в выполнении "бенчмарков", и это фактически является решающим элементом относительно того, как быстро мы можем вступить в Европейский Союз. Я надеюсь, что Верховная Рада поддержит нынешний темп принятия законопроектов по ЕС. У нас сейчас есть около 100 законопроектов в Верховной Раде, которые в той или иной степени закрывают "бенчмарки"", - заявил вице-премьер.

Возможно ли вступление Украины в ЕС до 2027 года

Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года невозможно.

Чиновница отметила, что Украина является ключевым партнером для блока в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут способствовать глобальной конкурентоспособности. Однако надежды на вступление страны в ЕС в этом году не оправдаются.

