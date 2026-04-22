'Не хотим быть в серой зоне': Сибига оценил перспективы новых альянсов для Украины

Региональные альянсы в сфере безопасности имеют большие перспективы, но они не являются противовесом тем альянсам, которые действуют сегодня. Как сообщает "Суспільне", об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами.

"Считаю, что Украина как раз может быть важным компонентом, ключом к обеспечению двусторонних гарантий в регионе. Мы не хотим быть в серой зоне и выходить из логики разделения сфер и возвращения к формату "Ялты". Поэтому региональные альянсы в сфере безопасности на самом деле имеют большую перспективу", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что речь может идти, в частности, об альянсе Украины и Турции в Черном море.

Видео дня

"Турция, после России, имеет самый большой флот. Босфор и Дарданеллы. Мы – со своими возможностями, которые мы продемонстрировали. Норвегия, которая граничит с Россией, также имеет сильную оборону, сильную экономику. Мне кажется, этот формат был бы интересен и для этой страны. И тогда это скрепляет эту черноморско-балтийскую ось", – отметил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что региональные оборонные союзы не являются альтернативой или противовесом существующим альянсам, а лишь служили бы для укрепления "своих позиций в сфере безопасности для получения реальных действенных гарантий" безопасности.

НАТО не сможет адаптироваться к новому миру

Как сообщал УНИАН, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что НАТО не сможет полноценно адаптироваться к современным геополитическим реалиям и нуждается в фундаментальной перезагрузке.

По словам дипломата, проблема НАТО заключается не только в отдельных реформах, а в самой модели его функционирования.

Климкин считает, что ключевым элементом нового этапа развития НАТО должна стать большая ответственность европейских стран за собственную безопасность. Европа должна брать на себя не меньше обязательств, чем США.

По оценкам экспертов, Европе понадобится около десяти лет и не менее триллиона евро инвестиций для достижения оборонного потенциала США. При этом Климкин подчеркнул внутренние риски: политическая нестабильность, рост радикальных настроений и потенциальные угрозы безопасности могут осложнить реформирование Альянса.

Дипломат прогнозирует, что в НАТО может произойти пересмотр применения принципов сдерживания: ядерное сдерживание останется, а конвенционное будет пересмотрено с распределением ответственности между союзниками.

