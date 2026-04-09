Я заинтересован в сохранении НАТО: Мерц обсудил с Трампом будущее Альянса

Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил, среди прочего, будущее Североатлантического альянса. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на заявление главы немецкого правительства.

По его словам, не обсуждались ни вывод американских войск из Германии, ни ограничение использования военной инфраструктуры.

"Мы также говорили о будущем НАТО. Во время нашего телефонного разговора я предложил ему возможность еще раз обсудить будущее НАТО перед саммитом в Анкаре, который состоится в начале июня. Этот альянс на данный момент является незаменимым, и поэтому я очень заинтересован в его сохранении и дальнейшем развитии вместе с американским президентом", – сказал канцлер.

Давление США на Европу

Как сообщал УНИАН, Der Spiegel писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил европейским столицам, что президент США ожидает конкретных обязательств в течение следующих нескольких дней относительно развертывания военных кораблей в Ормузском проливе или других военных возможностей из Европы. Политических обещаний, таких как те, что были даны после начала войны, больше недостаточно.

По словам нескольких европейских дипломатов, которые были проинформированы после встречи генерального секретаря НАТО с Трампом, требование американского лидера равносильно ультиматуму.

Помимо требования относительно Ормузского пролива, Трамп оказывает огромное давление на партнеров по НАТО дальнейшими угрозами. По сообщениям американских СМИ, он сейчас составляет список европейских партнеров по НАТО, которые поддерживали его в войне против Ирана или выступали против него. В сообщениях говорится, что Трамп намерен вывести американские войска из стран, которые оказали сопротивление.

