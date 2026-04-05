НАТО не сможет адаптироваться к новому миру, – Климкин

Без эффективного НАТО Европа рискует столкнуться с усилением влияния России и Китая, внутренними расколами и созданием более слабых альянсов.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что НАТО не сможет полноценно адаптироваться к современным геополитическим реалиям и нуждается в фундаментальной перезагрузке. Об этом он рассказал в программе "Климкин объясняет".

По словам дипломата, проблема НАТО заключается не только в отдельных реформах, а в самой модели его функционирования.

"Я абсолютно серьезно считаю, что НАТО не удастся адаптироваться к новому миру. Это не значит, что Альянс исчезнет, но адаптации недостаточно. Нужна перезагрузка, реальная перезагрузка", – подчеркнул Климкин.

Основные направления изменений:

НАТО 3.0 и европеизация Альянса

Климкин считает, что ключевым элементом нового этапа развития НАТО должна стать большая ответственность европейских стран за собственную безопасность. Европа должна брать на себя не меньше обязательств, чем США.

Финансовые и технологические вызовы

По оценкам экспертов, Европе понадобится около десяти лет и не менее триллиона евро инвестиций для достижения оборонного потенциала США. Кроме того, Климкин подчеркнул внутренние риски: политическая нестабильность, рост радикальных настроений и потенциальные угрозы безопасности могут затруднить реформирование Альянса.

Пересмотр принципов сдерживания

Дипломат прогнозирует, что в НАТО может произойти пересмотр применения принципов сдерживания: ядерное сдерживание останется, а конвенциональное будет пересмотрено с распределением ответственности между союзниками.

Будущее НАТО будет зависеть от изменения мышления и доверия

Климкин подчеркнул, что успех Альянса зависит не только от финансов и вооружений, но и от восстановления доверия между союзниками и изменения общественного мышления в Европе.

Другие прогнозы Климкина

Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявил, что перед российским диктатором Владимиром Путиным стоит вопрос – сделать ли временную паузу в войне против Украины для стратегической подготовки к продолжению войны позже, или не останавливаться, чтобы продолжать войну в течение как минимум следующих 12-18 месяцев.

"Путин обдумывает возможность персональных, тактических и, возможно, даже стратегических изменений сейчас. Путин потерял часть геополитических позиций. Мы постоянно говорим о Сирии, Венесуэле, сейчас о Западной Азии, но Россия истощается. Это очевидно", – сказал Климкин.

