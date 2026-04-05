НАТО не сможет адаптироваться к новому миру, – Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что НАТО не сможет полноценно адаптироваться к современным геополитическим реалиям и нуждается в фундаментальной перезагрузке. Об этом он рассказал в программе "Климкин объясняет".
По словам дипломата, проблема НАТО заключается не только в отдельных реформах, а в самой модели его функционирования.
"Я абсолютно серьезно считаю, что НАТО не удастся адаптироваться к новому миру. Это не значит, что Альянс исчезнет, но адаптации недостаточно. Нужна перезагрузка, реальная перезагрузка", – подчеркнул Климкин.
Основные направления изменений:
- НАТО 3.0 и европеизация Альянса
Климкин считает, что ключевым элементом нового этапа развития НАТО должна стать большая ответственность европейских стран за собственную безопасность. Европа должна брать на себя не меньше обязательств, чем США.
- Финансовые и технологические вызовы
По оценкам экспертов, Европе понадобится около десяти лет и не менее триллиона евро инвестиций для достижения оборонного потенциала США. Кроме того, Климкин подчеркнул внутренние риски: политическая нестабильность, рост радикальных настроений и потенциальные угрозы безопасности могут затруднить реформирование Альянса.
- Пересмотр принципов сдерживания
Дипломат прогнозирует, что в НАТО может произойти пересмотр применения принципов сдерживания: ядерное сдерживание останется, а конвенциональное будет пересмотрено с распределением ответственности между союзниками.
- Будущее НАТО будет зависеть от изменения мышления и доверия
Климкин подчеркнул, что успех Альянса зависит не только от финансов и вооружений, но и от восстановления доверия между союзниками и изменения общественного мышления в Европе.
Другие прогнозы Климкина
Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявил, что перед российским диктатором Владимиром Путиным стоит вопрос – сделать ли временную паузу в войне против Украины для стратегической подготовки к продолжению войны позже, или не останавливаться, чтобы продолжать войну в течение как минимум следующих 12-18 месяцев.
"Путин обдумывает возможность персональных, тактических и, возможно, даже стратегических изменений сейчас. Путин потерял часть геополитических позиций. Мы постоянно говорим о Сирии, Венесуэле, сейчас о Западной Азии, но Россия истощается. Это очевидно", – сказал Климкин.