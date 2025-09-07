Украина и Франция готовят новые меры для укрепления нашей обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон скоординировали дальнейшие шаги для ответа России на ночной удар.

О соответствующем сегодняшнем разговоре с Макроном Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили жесткий ночной российский обстрел. К сожалению, в Украине погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране", - отметил он.

Зеленский добавил, что они с Макроном скоординировали "дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа".

"Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны", - написал глава государства.

В то же время Макрон на своей странице в Х отметил, что Россия снова обрушила на Украину сотни беспилотников и десяток ракет в течение ночи, нанося удары без разбора, в частности по жилым районам и зданиям правительства.

"Мои мысли с жертвами, их близкими, а также с Украиной и украинским народом. Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир", - подчеркнул он.

Между тем Россия, подчеркнул Макрон, "все глубже погружается в логику войны и террора".

"Наряду с Украиной, мы и в дальнейшем будем делать все возможное для обеспечения справедливого и прочного мира", - написал президент Франции.

Удар РФ в ночь на 7 сентября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 сентября российские захватчики использовали более 800 ударных беспилотников и ракет для массированного удара по Украине. Под ударом оказались множество украинских городов.

В частности, в Киеве пострадали 20 человек, 7 из них госпитализированы, в том числе, беременную женщину. Россияне убили мать и ее сына, которому было всего несколько месяцев, а у отца - тяжелые травмы.

Удар осудили европейские лидеры. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Кремль "убивает без разбора".

