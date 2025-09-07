В Киеве россияне убили мать и ее 3-месячного сына, - Ткаченко

Сейчас в городе 17 пострадавших в результате ночного удара врага.

В Киеве россияне убили мать и ее 3-месячного сына, а у отца - тяжелые травмы.

Как сообщил в своем Telegram-канале Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации, более 10 локаций в городе получили повреждения. В частности, это прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.

"В шестнадцатиэтажке в Святошинском районе - последние три этажа. В одной из поврежденных девятиэтажек района частичное разрушение с 4 по 8 этаж. Здесь по состоянию на сейчас двое погибших, среди них ребенок", - написал он.

Ткаченко подчеркнул, что россияне "убили мать и ее сына, которому было всего 3 месяца, а у отца - тяжелые травмы".

В другой 9-этажке поврежден третий этаж. Здесь спасатели спасли девять человек. На всех локациях продолжаются работы.

"В районе есть возгорание автомобилей. Сейчас спасатели укрощают пожар в нежилой зоне. Кроме этого, повреждена крыша одного из детских садов. Здесь было небольшое возгорание, которое ликвидировали оперативно", - сообщил глава МВА.

Кроме того, подчеркнул он, пострадало жилье людей и в Дарницком районе. Там дрон попал в 4-этажный дом, предварительно есть частичное разрушение 3 и 4 этажей. По меньшей мере два человека пострадали.

"Итого по городу имеем 2 погибших, 17 пострадавших подтверждены, информацию о других - выясняем", - написал Ткаченко.

Он также отметил, что в отношении Печерского района подтверждает пожар в здании правительства. "Также есть сообщения о локальных последствиях атаки в Голосеевском районе: выбитые окна, отдельные обломки на открытой местности", - отметил начальник МВА.

Мэр Киева Виталий Кличко, находясь возле 9-этажного дома в Святошинском районе, который был частично разрушен с 4 по 8 этажи, отметил, что "сейчас продолжаются работы". "Обломки, мы видим, это был "Шахед", "Герань", - сказал он.

Относительно этого дома отмечается также, что "там достали тела двух погибших, третьего спасатели ищут сейчас".

Атака на Киев - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 сентября россияне использовали более 800 ударных беспилотников и ракет для массированного удара по Украине.

Сбить/подавлить удалось большинство из целей - 747 БПЛА и четыре ракеты "Искандер-К". В то же время зафиксировано было попадание 9 ракет и 56 ударных БПЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломков) - на 8 локациях.

