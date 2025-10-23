По словам Тимочко, если же их не призовут сразу, они будут оставаться в человеческом резерве до тех пор, пока не наступит необходимость или мобилизация.

Все студенты в Украине, которые примут военную присягу, станут резервистами. Об этом рассказал глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и военный эксперт Иван Тимочко.

"Они становятся резервистами, когда примут военную присягу. Сколько им лет значения не имеет. После 25 лет эти люди подлежат призыву при условии, что их социальный статус, состояние здоровья и другие критерии соответствуют требованиям отбора - тогда они становятся военнообязанными", - сказал он Телеграфу.

По его словам, если же их не призовут сразу, они будут оставаться в людском резерве до тех пор, пока не наступит необходимость или мобилизация.

Видео дня

"Базовая общая военная подготовка (БОВП, далее БЗВП ) - это учебные программы под эгидой Министерства обороны и Министерства образования. Их проходят абитуриенты и студенты вузов. Это не то же самое, что общая военная подготовка, которую проходят мобилизованные в учебных центрах или при получении военной специальности", - пояснил Тимочко.

Он утверждает, что студент, который прошел БЗВП и достиг 25 лет, как и остальные военнообязанные во время мобилизации может быть вызван:

"Но государство не будет автоматически давать приоритет только тем, кто прошел БЗВП. Сначала всех ставят на воинский учет, а уже критерии отбора будут определять потребность по специальности и специальности".

Мобилизация в Украине

Народный депутат Украины Галина Янченко рассказала, что около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста в Украине находятся в розыске, потому что не обновили данные в Территориальных центрах комплектования

Она добавила, что если таких мужчин остановит ТЦК, то они попадут в учебные центры.

Вас также могут заинтересовать новости: