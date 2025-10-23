Блогерша несколько раз корректировала свою внешность.

Жена Народного артиста Украины Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, похвасталась результатом пластической операции, которым она наконец-то довольна.

31-летняя блогерша неоднократно обращалась к пластическому хирургу с целью подкорректировать внешность. Последний раз Екатерина меняла форму подбородка. С первого раза это не удалось сделать, но повторная операция таки принесла желаемый результат.

В своем блоге в Instagram девушка поделилась, что долгое время даже не могла смотреть в зеркало - настолько не воспринимала себя. Именно поэтому и решилась на многочисленные операции. Теперь, по словам Репяховой, она наконец нравится себе.

"Полгода смотрела на себя в зеркало и не нравилась себе. И вот наконец - я себе нравлюсь!" - написала радостно она.

Екатерина опубликовала свежее фото, сделанное как раз в отражении зеркала. Очевидно, что блогерша действительно пришла к принятию своей внешности. Новая фотография была выложена без использования фильтра, хотя раньше для блогера - это была настоящая проблема. На кадре Репяхова светится от счастья и едва сдерживает слезы.

К слову, муж Екатерины, Виктор Павлик не одобряет постоянные изменения в ее внешности. Недавно артист рассказал, почему не в восторге от пластических операций молодой жены.

