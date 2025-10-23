Ритм, живописные пейзажи и ряды нетронутых, но сохранившихся домов, находящихся под охраной государства, сделали Хоксхед невероятно популярным среди туристов.

Прекрасная деревня Хоксхед, расположенная в самом сердце Национального парка в Великобритании, предлагает живописное путешествие в ушедшую эпоху. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что его мощёные улицы, побеленные коттеджи и отсутствие машин на многих живописных переулках создают ощущение, будто время застыло. Пешеходный центр деревни с его узкими улочками и переулками свободен от назойливого движения автомобилей.

Окруженный потрясающими природными пейзажами, Хоксхед также является отличным местом для любителей активного отдыха. Здесь есть множество пешеходных и велосипедных маршрутов, а также водных развлечений на близлежащих озерах, таких как Уиндермир и Конистон. Независимо от того, являетесь ли вы опытным любителем горных походов или любителем неспешных прогулок, вы найдете что-то для себя на доступных тропах, а также на более сложных маршрутах по местным холмам.

Интересно, что популярные маршруты включают тропу скульптур через близлежащий лес Гриздейл, а также поход к Тарн-Хаус, одному из самых красивых мест во всем Озерном крае.

Нагуляв аппетит, можно выпить освежающий напиток и насладиться сытным ужином в одном из четырех уютных деревенских пабов деревни - "The Queen’s Head". Эта гостиница, куда можно приходить с собаками, встречает гостей с XVII века, предлагая им потрескивающие камины, бочковой эль, превосходную еду и ночлег.

А в солнечный день мало что может быть приятнее, чем насладиться мороженым, прогуливаясь по живописным улочкам деревни, или заглянуть в традиционную чайную за кружечкой пива и домашней выпечкой.

Вы также можете привезти с собой кусочек Хоксхеда домой - джемы и чатни из Hawkshead Relish или имбирные пряники Grasmere Gingerbread. Эта знаменитая пекарня имеет единственный магазин за пределами Грасмера в деревне.

Отмечается, что ритм, живописные пейзажи и ряды нетронутых, но сохранившихся домов, находящихся под охраной государства, сделали Хоксхед невероятно популярным среди туристов. Местная жительница написала:

"Мощёные улочки ведут к деревенским магазинам, пекарням, кафе и бутикам. Въезд автомобилей в деревню запрещён, что делает это место особенно приятным для прогулок и погружения в камбрийскую культуру. Нашу деревню называют "самой красивой деревней в Озёрном крае".

Клайв Уит добавил: "Когда я думаю об Озёрном крае, я вспоминаю Хоксхед. Я приезжаю в эту деревню уже более сорока пяти лет и даже останавливался здесь во время нашего медового месяца. Всегда приятно снова посетить эту чудесную деревню Озёрного края".

В путеводителе по городу Choose Where написано, что "Хоксхед ощущается как шаг назад в более тихую и романтичную Англию".

"Хоксхед стоит посетить из-за его нетронутой атмосферы, литературного наследия и расположения в качестве ворот в одни из самых живописных сельских районов Озёрного края. В отличие от некоторых городов Озёрного края, которые подверглись значительной модернизации, Хоксхед сохранил средневековую планировку улиц и историческое очарование: пешеходные дорожки, пролегающие мимо старинных зданий, не предназначены для автомобилей", - отметили там.

Интересно, что деревня расположена между Конистоном и Уиндермиром. Въезд автомобилей в центр деревни запрещён, но на окраине есть большая платная парковка. Общественный транспорт, включая автобус № 505 Stagecoach, соединяет Хоксхед с близлежащими городами, такими как Амблсайд, Конистон и Уиндермир.

