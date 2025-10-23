Российский собеседник Bloomberg допускает, что Трамп может изменить свою позицию по отношению к РФ.

Россия ожидает удара по государственному бюджету из-за новых санкций США, касающихся двух крупнейших нефтедобывающих компаний страны. Однако "страна-бензоколонка" имеет возможность смягчить удар, сообщает Bloomberg.

Один из российских чиновников, который общался с журналистами издания на условиях анонимности, признал, что бюджетные потери из-за новых американских ограничений неизбежны, однако РФ будет пытаться их уменьшить благодаря развертыванию собственной сети нефтетрейдеров и теневому флоту.

Другой российских чиновник отметил, что РФ имеет месяц на подготовку до того, как ограничения вступят в полную силу, и она использует это время для адаптации к новой ситуации. К тому же, он не исключает, что США изменят свою позицию по санкциям.

"Не исключено, что Трамп также может изменить свою позицию, в зависимости от того, как продвигаются переговоры с Кремлем", - отметил собеседник издания.

Журналисты отмечают, что на фоне американских санкций индийские нефтепереработчики уже заявили, что почти полностью прекратят закупки.

"Если это произойдет, то для Москвы это будет огромным вызовом в поиске альтернативных клиентов и потенциально передаст Китаю значительную власть над ценой", - отмечает издание, добавляя, что нефтегазовые доходы российского бюджета еще до американских санкций должны были упасть до четырехлетнего минимума.

Согласно данным агентства Argus, занимающегося мониторингом цен, в порту Приморск нефть основной экспортной марки России - Urals - в октябре стоила примерно на 12-13 долларов за баррель ниже нефти эталонной международной марки Brent.

Эксперты считают, что это не единственные потери РФ из-за санкций. Директор по инвестициям московской компании Astra Asset Management Дмитрий Полевой считает, что объемы экспорта могут снизиться из-за необходимости изменения логистики поставок.

"Объемы экспорта могут снизиться, пока логистика реструктуризируется, а скидки, вероятно, снова увеличатся... Влияние (санкций, - УНИАН) может быть частично компенсировано, если мировые цены на нефть вырастут, а российский рубль ослабнет", - отметил он.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавляет, что снижение экспорта "Лукойла" и "Роснефти" на 5-10% в сочетании с увеличением скидки для покупателей российской нефти может стоить бюджету РФ в месяц 1,5 миллиарда долларов.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов соглашается, что санкции будут иметь влияние, но добавляет, что "существуют способы обойти такие меры, и бороться с ними практически невозможно".

Санкции США против РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября Минфин США объявил о введении санкций против компаний "Лукойл" и "Роснефть". Комментируя новые санкции против РФ, президент США Дональд Трамп заявил, что для такого шага пришло время.

На фоне американских санкций, стоимость акций "Лукойла" и "Роснефти" упала.

