Россия использовала сотни БПЛА и ракет для ночной атаки.

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, используя при этом ударные БПЛА и ракеты. Атакованы были Киев, Одесса, Запорожье, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Одесса. Есть разрушения, раненые и погибшие.

Новость дополняется...

Обновлено. 07:40. В КМДА сообщили, что в Святошинском районе возник масштабный пожар в результате вражеской атаки. "Из-за этого на Борщаговке и в соседних микрорайонах (как города, так и области) наблюдается сильное задымление", - говорится в Telegram администрации. Там просят жителей закрыть окна и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Обновлено. 07:37. Нардеп Железняк в Telegram пишет, что один из верхних этажей — это этаж Премьер-министра Украины. Также там находятся залы, где происходит публичная часть заседаний Кабмина.

"Хотя там еще сверху один технический этаж, поэтому надеюсь сильно здание не пострадало", - отметил он.

Обновлено. 07:27. "Суспільне" в Telegram сообщает, что в результате падения обломков горит здание Кабмина. Информацию также подтверждает Reuters.

Обновлено. 07:21. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram заявил, что в результате атаки на город были попадания в трех локациях. "Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. На всех объектах начаты аварийно-спасательные работы", - написал он. Известно о трех пострадавших на текущий момент.

Обновлено. 07:09. В Киеве пострадали минимум 13 человек, погибло двое людей, включая годовалого ребенка, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram. Также он заявил о том, что в результате "вероятного сбивания БПЛА" произошло возгорание в правительственном здании в Печерском районе Киева.

Повреждены жилые дома в Святошинском и Дарницком районах столицы. В Святошинском — сильно пострадал 9-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение с 4 по 8 этаж. Пожар возник также в 16-этажном доме из-за падения обломков.

"В Дарницком районе в 4-этажке произошел пожар на 3 и 4 этажах и частичное разрушение третьего этажа дома", - отметил Кличко.

