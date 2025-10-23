Ряд досадных ошибок могут испортить первое впечатление от невероятной столицы Португалии.

Лиссабон уже давно входит в списки самых желанных среди туристов городов Европы. Однако отправляясь в столицу Португалии впервые, немало из них совершают ряд досадных ошибок, способных подпортить общее впечатление об этом невероятном месте.

Бывалая американская туриста Джилл Шильдхаус также не так давно впервые посетила Лиссабон – и не учла несколько важных моментов. Позже она поделилась с другими путешественникам своим опытом в блоге на Business Insider.

"Мы с отцом отправились в Лиссабон в феврале, спонтанно придумав что-то новое. Мы приземлились без какого-либо конкретного плана, кроме "поесть, погулять, повторить", чем португальский город щедро наградил нас, но тут же быстро усмирил нас холмами, лестницами и несколькими ошибками новичка", – вспоминает Джилл.

В связи с этим она дала ряд полезных советов, как правильно подготовиться к первой поездке в Лиссабон.

1. Важно надеть правильную обувь и выделить себе больше времени на преодоление подъемов. "Красота Лиссабона – это вертикальная структура. Я научилась начинать день наверху и идти вниз, экономя силы и время", – рукомендует бывалая туристка.

При этом она отмечает, что мощеные улочки Лиссабона становятся скользкими во время дождя, потому цепкая обувь там просто необходима.

Кроме того, по ее словам, туристам важно не забывать рассчитывать маршрут с учетом многочисленных лестниц и подъемов, правильна оценивая время и свои силы.

2. Не игнорируйте дешевые совместные поездки. "Мы не могли поверить, насколько дешевым был Uber в Лиссабоне, поэтому ездили им каждый день. Обычно мы тратили 5-8 евро, чтобы добраться практически до любой точки города, даже если поездка занимала 15 минут. Для нас идеальным вариантом было доехать на Uber до какого-нибудь района, а затем пройтись пешком по кафе, магазинам и смотровым площадкам", – поделилась опытом Джилл.

3. Трамваи – не самый эффективный вид транспорта в Лиссабоне. По словам путешественницы, хотя старинные трамваи в португульской столице выглядят красиво, ездят они довольно медленно.

"Они не подходят, если вы хотите пересечь город в сжатые сроки. Мы ездили на них, когда не торопились, – в противном случае мы ходили пешком или пользовались удивительно дешевыми Uber", – пояснила она.

Тем же туристам, которые хотят оценить этот вид транспорта как достопримечательность, Джилл посоветовала попробовать желтый трамвай № 28, известный своим живописным маршрутом через такие знаковые районы, как Граса, Алфама, Байша и Эштрела.

4. Ради вкусных десертов не обязательно стоять часами в очередях. "Во время нашей поездки мы обязательно попробовали знаменитые местные пирожные "паштель де ната". Однажды вечером мы купили их в знаменитой кондитерской Manteigaria. Хотя место пользуется популярностью, нам удалось зайти туда сразу после ужина, без очереди. Пирожные были теплыми, кремовыми и идеальными. Мы также попробовали прекрасные варианты этого лакомства в знаменитой Pastéis de Belém. Оба заведения оправдали ожидания, и я рекомендую их посетить", – вспоминает девушка.

Однако она также призвала туристов не бояться заглядывать в менее известные места, особенно если в популярных кафе длинные очереди – во время их поездки эти пирожные были вкусными везде, где бы они их не пробовали.

5. Не верьте хайпу в Интернете о некоторых заведениях. "Я увидела в TikTok вирусное видео, где кто-то говорил, что сэндвичи со свининой в As Bifanas do Afonso изменили его жизнь, поэтому я сказала отцу, что это место обязательно к посещению в моем списке. Когда мы приехали в понедельник днем, нас встретила длинная очередь. Папа сразу же предложил пойти куда-нибудь еще, но я уговорила его остаться. Нам потребовалось около 45 минут, чтобы дойти до стойки и сделать заказ. После всего этого мы даже не подумали, что сэндвичи были чем-то особенным или запоминающимся. В конечном счете, время, проведенное в очереди, – это время, которое мы могли бы потратить на осмотр города. Папа никогда не позволит мне забыть об этом", – отметила Джилл.

6. Поздняя зима – идеальное время для посещения Лиссабона. "Мы посетили Лиссабон в конце февраля и почувствовали, что нам повезло: голубое небо, умеренная температура и всего несколько капель дождя однажды днем. Поскольку наша поездка пришлась не на пик сезона в Лиссабоне, город показался нам легким и не слишком многолюдным. Нам не пришлось стоять в длинных очередях к некоторым достопримечательностям, и мы чувствовали, что можем спокойно гулять по улицам, не проталкиваясь локтями сквозь туристические группы", – рассказала туристка.

7. Изучите особенности местной кухни – это поможет сэкономить. По словам Джилл, несколько простых советов помогут сохранить время и деньги в ресторанах Лиссабона.

"Прежде всего, официанты часто предлагают принести куверт (хлеб, оливки и сыр, которыми можно перекусить перед едой). Однако имейте в виду, что они, как правило, платные. Откажитесь от них, если не хотите, чтобы их добавили в счет", – предупредила она.

При этом она советует туристам не заказывать слишком много еды, если они хотят попробовать как можно больше – лучше выбрать маленькие португальские закуски петиско.

8. Не отказывайтесь от однодневных экскурсий из города. "Во время нашей поездки мы планировали посетить Синтру, город, расположенный у подножия горы Синтра в Португалии, примерно в получасе езды от Лиссабона. Мы забронировали экскурсию на целый день с трансфером из Лиссабона и обратно. Она включала в себя круговую экскурсию по самым известным местам Синтры: дворец Пена, Кинта-да-Регалейра, мыс Рока и прогулку по Кашкайшу. Главное преимущество заключалось не в том, что мы "увидели больше", а в том, что нам не пришлось жонглировать расписанием поездов, автобусов и шаттлов или беспокоиться о билетах – гид все организовал и помогал нам двигаться", – поделилась впечателниями Джилл.

