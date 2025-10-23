Зеленский объяснил, почему Китай поддерживает Россию

Китай не заинтересован в победе Украины в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Китай помогает России и не заинтересован в победе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

В частности, у президента спросили, может ли он подтвердить, что Китай до сих пор предоставляет России спутниковые данные для того, чтобы РФ могла наносить удары по территории Украины.

Как отметил Зеленский, у Украины нет постоянного диалога с лидером КНР Си Цзиньпином.

Президент Украины напомнил, что ранее состоялись определенные телефонные разговоры, и Си Цзиньпин говорил, что не будет продавать оружие в Россию.

"Я действительно ничего не знаю о пакетах вооружения. Но я знаю одно - Китай помогает России. Не помогает Украине. Не заинтересован в нашей победе, и не заинтересован в поражении России", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это не только его убеждение, но это знают и страны, которые понимают характер развития отношений между Китаем, США, Россией и Европой.

Как сказал Зеленский, Китай не заинтересован, чтобы Европа была сильной, или чтобы между Европой и США было единство. Так же Китай не заинтересован, чтобы Россия была слабой.

"По этой причине, я думаю, они помогают России", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский выражал убеждение, что Китаю под силу заставить Россию прекратить войну против Украины. Глава государства утверждал, что без Китая сегодня путинская Россия - это ничто.

