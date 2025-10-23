Свидетелю по делу детектива НАБУ Руслану Магамедрасулова вручили подозрение за ложные показания. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным наших источников, речь идет о Юсуфе Мамешеве - лидере дагестанской общины Украины. Как отмечает обвинение, он давал ложные показания в суде, чтобы помочь детективу НАБУ избежать уголовной ответственности за торговлю с РФ.

Пять профессиональных экспертиз подтвердили ложность показаний свидетеля. Так, в суде Мамешев утверждал, что его разговор с Магамедрасуловым касался якобы поставки технической конопли в Узбекистан в рамках специальной госпрограммы. Однако фоноскопические экспертизы доказали, что на записи их разговоров упоминается именно Республика Дагестан - регион российской федерации, с которой торговля запрещена.

Видео дня

Сам Мамешев имеет близких родственников в Дагестане, поддерживает с ними общение, но отказался объяснить, чем они занимаются. Да еще и, по данным источников, путался в показаниях и пытался скрыть обстоятельства дела.

Следствие также имеет официальные документы от Минагрополитики, которые подтверждают: государственной программы по выращиванию технической конопли в Узбекистане не существует. Зато такая программа есть именно в Дагестане.

Как пишут "Украинские новости", НАБУ выделило Мамешеву собственное спецподразделение для его охраны, в сопровождении которого он и пришел на допрос.

Указывается, что отец Мамешева имеет паспорт РФ и поддерживает захват Украины Путиным (это слышно на обнародованных пленках). А сын лжесвидетеля Магомед - фигурирует в деле о "пьяных вечеринках", где бессознательных девушек насиловали и снимали это на видео.