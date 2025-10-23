Монеты выпущены как напоминание о ценности Черного и Азовского морей.

Национальный банк выпустил набор из двух памятных монет "Обитатели морских глубин", посвященные раку-отшельнику и бычку-кругляку. Как сообщила пресс-служба регулятора, монеты выпущены в качестве напоминания о ценности Черного и Азовского морей как неотъемлемой части природного наследия Украины.

В набор входят две памятные монеты номиналом 5 гривень каждая.

На аверсах монет размещен стилизованный контур Азовского и Черного моря с прилегающей территорией Украины, выполненный в форме рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.

На реверсе монеты, посвященной Азовскому морю изображены два бычка-кругляка в естественной среде - на песчано-илистом дне среди каменистых обломков и водной растительности. На переднем плане изображена кладка икры, что акцентирует внимание на репродуктивной функции вида и его экологическом значении.

На реверсе же монеты, посвященной Черному морю, изображен рак-отшельник на каменистом дне с ракушками и обломками раковин, характерных для прибрежной зоны Черного моря.

"Тираж набора - до 50 000 штук в сувенирной упаковке. Его продажа в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 28 октября 2025 года. Кроме того, набор также будет реализовываться и банками-дистрибьюторами", - сообщили в НБУ.

30 сентября Национальный банк выпустил новую оборотную памятную монету, которая посвящена Силам беспилотных систем. Она продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

В Украинеможно купить три уникальные золотые монеты, которые выпущены ограниченным тиражом от 3000 до 10000 штук. Самая дешевая из них монета - "Тарас Шевченко" из серии "Выдающиеся личности" - обойдется коллекционерам почти в 90 тысяч гривень.

