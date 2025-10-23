Российский диктатор шуткой ответил на новость о введении новых санкций против России со стороны Евросоюза.

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 23 октября, прокомментировал журналистам введение санкций против России со стороны Европейского Союза и США.

Что касается введения первых ограничений со стороны США с тех пор, как президентом США во второй раз стал Дональд Трамп, российский диктатор заявил, что считает это решение попыткой оказать давление на страну-агрессор.

"Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением", - подчеркнул Путин.

Также российский диктатор выразил мнение, что Россия и США имеют много направлений для сотрудничества, если произойдет переход от давления к серьезному диалогу на перспективу.

"Мы обсуждали с Трампом влияние ситуации с поставками российской нефти в мире на цены, в том числе и в США", - рассказал президент РФ.

По его мнению, чтобы заменить российскую нефть на мировом рынке, нужно время.

"Сейчас мировой энергобаланс сложился, нарушать его - не в интересах стран, которые пытаются это делать", - высказал мнение Путин.

Российский диктатор подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем война. Также он решил пошутить, комментируя информацию о введении 19-го санкционного пакета против России со стороны Евросоюза.

"Отменили покупку российских унитазов. Это им дорого будет стоить. Они им, мне кажется, были бы нужны", - сказал глава Кремля.

