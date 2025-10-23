Идею поставок американских ракет Украине он назвал попыткой эскалации.

Российский лидер Владимир Путин угрозами отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина все же получит дальнобойное вооружение от союзников.

"Ответ России в случае нанесения ударов Tomahawk по территории России будет серьезным, если не сказать ошеломляющим", - заявил глава Кремля.

По его словам, разговоры о возможности поставок этих ракет Киеву - это "попытка эскалации".

"У России и США есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу", - отметил Путин.

Удары по РФ

О снятии ограничения на использование Украиной западных дальнобойных ракетна использование ракет сообщала The Wall Street Journal. По информации газеты, это позволит Киеву расширить атаки на объекты внутри России и усилить давление на Кремль.

Президент США Дональд Трамп назвал статью The Wall Street Journal, в которой шла речь о снятии ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет, "фейком".

Сегодня Зеленский заявил, что Украина никогда не применяла американское дальнобойное вооружение с целью поражения целей в глубоком тылу территории России. По его словам, Украина била исключительно оружием собственного производства.

