Сумчатые мыши Айткена оказались под угрозой вымирания из-за масштабных пожаров 2020 года.

Природа Австралии богата на настоящие научные сокровища, скрывающиеся в тени эвкалиптов. Одно из них - сумчатая мышь Айткена, отдаленный родственник великанов-кенгуру. Это крошечное млекопитающее обитает только на небольшом острове Кенгуру на юге Австралии и признано видом, находящимся под угрозой исчезновения.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Pacific Conservation Biology, раскрывает ранее неизвестную сторону жизни этого мини-кенгуру, способную спасти вид от исчезновения.

Остров Кенгуру, известный своим биоразнообразием, в 2019-2020 годах сильно пострадал от масштабных лесных пожаров, охвативших почти половину его территории. В частности было уничтожено около 98% территории, которая была местом обитания сумчатых мышей Айткена.

В ответ на катастрофу австралийские ученые из Университета Южной Австралии запустили амбициозный проект: установили более 400 гнездовых ящиков на 13 частных участках острова. Эти деревянные "домики", прикрепленные к стволам эвкалиптов на высоте до 3 метров, должны были помочь животным восстановить свои популяции после пожара.

Вообще-то исследователи хотели так помочь популяциям карликовых опоссумов и летучих мышей. Однако во время проверок этих ящиков по меньшей мере трижды в них находили мышей Айткена. Это произошло на сожженном участке леса, который был сердцевиной естественного ареала этого вида.

"Последнее, что я ожидал найти в одном из наших ящиков для карликовых опоссумов где-то высоко на эвкалиптовом дереве, - это мышь Айткена. Это был замечательный сюрприз", - признался соавтор исследования Питер Хаммонд.

Эти наблюдения стали важным открытием, ведь до сих пор считалось, что мыши Айткена являются сугубо наземными существами, которые прячутся в норах и охотятся на насекомых, пауков или мелких позвоночных ночью. Ученые предполагают, что им удалось зафиксировать эволюционную адаптацию вида к новым условиям существования.

