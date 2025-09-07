Европейские лидеры призвали к большему давлению на Россию и усилению помощи для Украины.

Европейские лидеры осудили ракетно-дронный удар, который Россия нанесла по Украине ночью 7 сентября. В частности, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал российского диктатора Владимира Путина "трусом, который атакует женщин и детей".

Как отметил Липавский в своей заметке в сети Х, "Путин делает вид, что хочет прекратить войну, но на самом деле он лишь стремится убить как можно больше украинцев".

"Прошлой ночью он запустил более 800 беспилотников и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка. Трус, который атакует женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает становиться на сторону агрессора", - отметил чешский чиновник.

Также на российскую атаку отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, Кремль "убивает без разбора".

"Европа полностью поддерживает Украину и будет продолжать поддерживать ее. Мы усиливаем Вооруженные силы Украины, создаем долгосрочные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы увеличить давление на Россию. Убийства должны прекратиться", - заявила она.

Свою реакцию на массированный удар россиян обнародовал и президент Европейского Совета Антониу Кошта.

"Говорить о мире, одновременно усиливая бомбардировки и атакуя правительственные здания и дома - это версия "мира" для Путина. Россия начала эту войну, и Россия решила ее продолжать", - написал он.

По мнению Кошты, Европа должна "укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию с помощью дополнительных санкций, в тесной координации" с союзниками и партнерами.

"Мои мысли с жертвами, ранеными и их семьями. Сила и стойкость украинского народа продолжают вдохновлять всех нас", - добавил он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что "Кремль хочет войны, а не мира", поэтому ответом ему "должно быть больше оружия для Украины, больше давления на Россию".

Как заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, "российские террористические "антирекорды" требуют решительного ответа", а именно "новых, строгих санкций против России и большей поддержки Украины".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала остановить Россию, которая не хочет мира, а хочет "большей войны, агрессии и страданий".

"Еще одна ночь смертельных авиаударов в Украине. Россия нанесла удары по центру Киева, повредив правительственное здание. Мы решительно осуждаем эти удары. Эти атаки подчеркивают настоятельную потребность в прекращении огня", - написала министр иностранных дел Финляндии Элина Вальтонен.

Российский удар по Украине 7 сентября

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на воскресенье Россия нанесла массированный удар по Украине, используя при этом ударные БПЛА и ракеты. Атакованы были Киев, Запорожье, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Одесса. Есть разрушения, раненые и погибшие.

Впервые в результате атаки было повреждено здание Кабмина, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. "Крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу. Здания мы восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране", - отметила она.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запустили 805 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 9 крылатых ракет "Искандер-К" и 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23". В результате работы ПВО удалось сбить/подавлить большинство из целей - 747 БПЛА, а также 4 ракеты "Искандер-К".

