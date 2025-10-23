Речь идет о представителях украинского шоу-бизнеса, которые выехали за границу во время войны.

Известный украинский шоумен Дмитрий Коляденко назвал троих артистов, которых он не уважает и считает предателями Украины.

В комментарии проекту "55 на 5" он заявил, что из всех представителей украинского шоу-бизнеса его очень сильно раздражают скандальные рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко), певец Олег Винник и хореограф Влад Яма, которые выехали за границу во время войны.

Причем, как объяснил Коляденко, он их не уважает не только из-за их решений покинуть Украину в такое непростое для страны время, но и за то, что они практически молчат о развязанной Россией кровавой войне:

"Меня раздражают Винник, Потап и еще Влад Яма. Они молчат! У нас идет война. Это люди, у которых миллионная публика была… Я их не уважаю и руку им не дам. Они - не ребята Украины. Это предатели!" - заявил шоумен.

Напомним, как писал УНИАН, на днях блогер Богдан Беспалов уличил скандального Потапа в наглой лжи. По его словам, заявления артиста об "открытии ресторана" в Майами не соответствует действительности:

"Когда вы увидите или услышите что-то от Потапа, нужно это делить на три и, как минимум, не верить. Потап заинтересован в том, чтобы сделать громкий хайп, и ни в коем случае не имеет ничего общего с теми словами, которые озвучивает. Это лишь в его больной фантазии".

