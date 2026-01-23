За Тимошенко внесли залог, - ВАКС

Более 33 миллионов гривен поступили на счет Высшего антикоррупционного суда.

За руководительницу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли денежный залог, предусмотренный решением суда о мере пресечения в отношении нее. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"Средства поступили в полном объеме от залогодателя", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, суд определил залог в размере 33,2 млн гривен.

Также в пресс-службе ВАКС сообщили, что в понедельник, 26 января, в 12:55 начнется рассмотрение апелляционной жалобы Тимошенко на решение суда первой инстанции о мере пресечения.

В чем подозревают Тимошенко

Как сообщал УНИАН, руководительнице депутатской фракции парламента Юлии Тимошенко было сообщено о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Следствие утверждает, что речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях – по воздержанию или неучастию в голосовании.

16 января для Тимошенко была избрана мера пресечения в виде залога в размере 33 млн 280 тыс грн. Суд также обязал лидера "Батькивщины" сдать заграничные паспорта, каждый раз являться в суд или Национальное антикоррупционное бюро в случае вызова, не выезжать из Киева и области без разрешения следователей или суда, не общаться с рядом народных депутатов и т.д.

Также она сообщила, что будет обжаловать эту меру пресечения в апелляционной палате ВАКС: "Мы пойдем в апелляцию и будем доказывать, что это политическое киллерство накануне выборов".

Кроме того, она сказала, что не может сама внести залог, поскольку ее средства на счетах заблокированы, и что будет обращаться к друзьям и коллегам за помощью для внесения залога.

