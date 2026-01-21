Дело Тимошенко: суд отказался арестовать имущество нардепки

В то же время арест наложен на имущество ее мужа.

Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил ходатайство стороны защиты не арестовывать средства на счете нардепки Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания на YouTube-канале "Суспильне".

В то же время судья арестовал имущество Александра Тимошенко, мужа Юлии Тимошенко. Также он наложил арест на то имущество, которое правоохранители изъяли во время обысков у нардепки.

После оглашения решения адвокат нардепки заявил, что сторона защиты не согласна с решением суда. По его словам, решение судьи будет обжаловано.

Дело Тимошенко - что известно

Напомним, 14 января НАБУ и САП объявили о подозрении нардепке Юлии Тимошенко. Ее подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. По данным следствия, Тимошенко договаривалась не о разовых голосованиях за вознаграждение, а о систематической работе, которая предусматривала выплаты заранее.

Позже ВАКС решил применить к лидеру политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн 280 тыс грн. Также суд постановил Тимошенко сдать загранпаспорта, каждый раз являться в суд или Национальное антикоррупционное бюро в случае вызова, не выезжать из Киева и области без разрешения следователей или суда и не общаться с рядом народных депутатов.

