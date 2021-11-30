В своем решении они также сослались на работы украинского поета.

Первомайский городской совет посчитал нецелесообразным присваивать городу новое название. Ранее к этому призывал языковой омбудсмен Тарас Креминь, заявив, что некоторые украинские города, в том числе и Первомайск, носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания.

Депутаты Первомайского совета рассмотрели обращение омбудсмена "О приведении названия города Первомайск в соответствие с правописанием и стандартами украинского языка" и отказались переименовывать город. Документ соответствующего решения опубликовал в своем Telegram-канале журналист Макс Назаров.

Читайте такжеВ Киеве переименовали более десятка улиц: какие новые названия"Украинские словари никоим образом не запрещают существование и употребление в украинском языке слов "первий" и "май" (даже наш земляк, гениальный украинский поет Николай Винграновский, красиво употреблял слово "май" и не хотел открещиваться от особенностей южноукраинской речи). Основа "перв" мы видим в словах "первинний", "первісний", "первоцвіт" (произведение "Первінка" Н. Винграновского)", - говорится в депутатском письме.

Также депутаты обратили внимание на то, что существительное "май" обозначает название месяца в европейских языках, а российское "май" - всего лишь заимствование. Кроме того, отметили в горсовете, слово "май" в толковых словарях имеет право на употребление в значении названия месяца, а также в значении "клечение" и "зелень".

"Относительно "коммунистичности", то Международный день солидарности трудящихся – это не коммунистическое название. Праздник основали 1 мая 1886 года американские работники в Чикаго. Сегодня его отмечают в 142 странах мира", - отметили депутаты горсовета.

Ранее Тарас Креминь заявлял, что к нему поступают многочисленные обращения и сообщения от украинцев на названия ряда населенных пунктов. Среди них: Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск. Кремень отмечал, что многие из них имели исторические названия: Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти.

Позже на такое предложение отреагировали в Раде и заговорили об увольнении языкового омбудсмена после его требования переименовать ряд городов.

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Автор: Екатерина Малюга