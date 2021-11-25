Ранее Креминь выступил за переименование нескольких десятков населенных пунктов.

Народный депутат от провластной "Слуги народа" Максим Дырдин жестко ответил языковому омбудсмену Тарасу Креминю на его требование к местным властям переименовать ряд населенных пунктов. В частности, "слугу" возмутила идея о переименовании города Первомайск Николаевской области, от которого он избирался в Раду.

Как пишут "Никвести", об этом Дырдин заявил во время сессии Первомайского городского совета.

Депутат заверил, что не позволит переименовать Первомайск.

"Есть разные мысли, разные позиции по этому вопросу. Я хочу сказать от себя. Пока я народный депутат Украины по Первомайскому району никакая смена названия через Верховную Раду не пройдет без согласования с жителями города Первомайск. Это касается не только города Первомайск, это касается любого села, поселка Первомайского района. Без слушаний, без референдума, без обсуждения – такое решение приниматься без мнения жителей не будет. Я уверяю вас в этом", - заявил "слуга".

Переименование городов: что именно предложил Креминь

3 ноября уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к органам местного самоуправления с предложением изменить нескольким десяткам населенных пунктов названия в соответствии с нормами украинского языка. "Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", – отметил он.

После этого в Раде заговорили об увольнении языкового омбудсмена.

Автор: Виолетта Орлова