Креминь заявил, что получает соответствующие жалобы и уже обратился к местным властям.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кримень обратился к местной власти с требованием привести в соответствие с правописанием и требованиями языкового закона названия ряда населенных пунктов.

Об этом сообщается на официальном сайте языкового омбудсмена.

"Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти просьбой привести в соответствие правописания, стандартов государственного языка и требований статьи 41 Закона названия населенных пунктов", - сообщил он в эфире "Украинского радио".

Креминь заявил, что получает обращение с жалобами на русскоязычный характер названия некоторых украинских городов. Это, по его словам, противоречит языковому закону. Чиновник также уточнил, о каких именно населенных пунктах идет речь.

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"Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", - перечислил языковой омбудсмен. И добавил, что некоторые из них до переименования советской властью имели такие исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.

"В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона. Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности", - заявил Тарас Креминь.

Декоммунизация в Украине

По данным Института нацпамяти, в Украине за первые четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятников и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим.

Также переименовали почти тысячу населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тысяч топонимов. В том числе - областные центры. Кировоград стал Кропивницким, а Днепропетровск-Днепром.

Языковой закон в Украине

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу.

Впоследствии Конституционный суд признал языковой закон соответствующим Основному закону.

Автор: Юрий Годован