По словам депутата Бужанского, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь инициирует переименования населенных пунктов "от фонаря".

В парламенте хотят создать возможности для увольнения уполномоченного по защите государственного языка.

В Верховной Раде сегодня зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по уточнению порядка отчетности и увольнения уполномоченного по защите государственного языка" (№6336).

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из авторов законопроекта народный депутат Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа"), в действующем законодательстве увольнение "языкового уполномоченного возможно только в случае его добровольной отставки, не приведи Господь, дай Бог Креминю здоровья, смерти, либо если он будет осужден судом".

При этом, по словам Бужанского, качество работы "языкового уполномоченного" никаким образом не влияет на возможность его отставки.

"Даже если вообще ни черта не будет делать или будет действовать во вред обществу, мы не можем его уволить. Это абсурд с точки зрения ответственности власти", – подчеркнул депутат.

Читайте такжеЯзыковой омбудсмен "указал на дверь" жителям Украины, недовольным законом о языке (видео)По его словам, законопроект предлагает правительству назначать и увольнять уполномоченного по защите государственного языка. В законопроекте сказано, что КМУ не позднее первого июня должен рассмотреть отчет уполномоченного и принять по нему решение. Если отчет будет признан неудовлетворительным, то это является основанием для увольнения уполномоченного по защите государственного языка.

Бужанский отметил, что речь идет об институции, а не о самом "языковом уполномоченном" Тарасе Кремине, но в то же время раскритиковал его работу.

"Ряд инициатив Креминя – требование переименовать ряд городов, в частности, Первомайск, Южноукраинск - это однозначно выходит за рамки его функций и полномочий. Я и мои коллеги, которые подписали это вместе со мной, мы бы хотели, чтобы Креминь занимался развитием украинского языка, его защитой, его популяризацией, а не нападками на все живое", – сказал депутат и при этом добавил: "Его деятельность в данный момент носит характер политический, а хотелось бы, чтобы он больше сосредотачивался на своей работе".

По словам Бужанского, депутаты фракции "с большим осуждением отнеслись к инициативам Креминя по переименованию городов и населенных пунктов – это те города, которые не подпадают под действие закона о декоммунизации".

"Это просто в буквальном смысле от фонаря", – подчеркнул он.

На сегодня тест законопроекта отсутствует на сайте ВРУ.

Переименование городов: подробности инициативы

Как известно, 3 ноября уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к органам местного самоуправления с предложением изменить нескольким десяткам населенных пунктов названия в соответствии с нормами украинского языка.

"Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", – отметил он.

Автор: Надя Пришляк