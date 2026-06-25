СБУ проведет 40-дневную операцию, чтобы побудить Россию завершить войну, – Зеленский

СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря использованию дронов различных типов.

Президент Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию воздействия на Россию с целью побуждения к прекращению войны. Об этом он сообщил в Telegram.

"Доклад генерал-майора Евгения Хмары (и.о. главы СБУ) о нашем плане дальнобойных санкций, санкциях средней дальности и результатах Службы безопасности Украины, а именно Центра спецопераций "Альфа" на фронте. Утвердил для Службы 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора с целью побуждения к прекращению войны", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов.

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"ЦСО "Альфа" является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта", – добавил он.

Последние операции СБУ

Как сообщал УНИАН, вчера бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" на временно оккупированной территории АР Крым.

Также вблизи Керчи были поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Отмечается, что это уже четвертый "Панцир-С1", пораженный "Альфой" СБУ в этом районе.

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