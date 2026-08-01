Трамп взглянул на Зеленского другими глазами, получив по носу в Иране, – The Guardian

Именно неудачная война Трампа с Ираном, вероятно, заставила его изменить отношение к Украине.

Несмотря на громкий конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в начале 2025 года, отношения между двумя лидерами в последнее время заметно потеплели. Как пишет британское издание The Guardian, ключевой причиной такого изменения могла стать неудачная война США и Израиля против Ирана.

Автор публикации напоминает, что после резкой ссоры в Белом доме в феврале 2025 года, когда Трамп фактически выгнал Зеленского со встречи, сейчас стороны регулярно проводят переговоры. Очередная встреча состоялась на этой неделе в Вашингтоне, куда украинский президент прибыл на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма, который последовательно поддерживал Украину.

До этого Трамп и Зеленский также встречались во время саммита НАТО в Анкаре. Там президент США, который полтора года назад называл украинского лидера "диктатором", даже заявил о готовности выдать лицензии на производство Украиной собственных ракет-перехватчиков Patriot, хотя впоследствии выразил сомнения по поводу этой инициативы.

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Как отмечает издание, одним из самых неожиданных эпизодов стала встреча Зеленского в Киеве с американской ультраправой активисткой Лорой Лумер, которая ранее поддерживала российские нарративы. После встречи она заявила, что была введена в заблуждение российской пропагандой, а также сообщила, что обсудила свои новые выводы по телефону с Трампом.

Эксперты, которых цитирует The Guardian, считают, что важнейшим фактором изменения отношения Белого дома к украинскому руководству все же стала война с Ираном. Украина, которая за годы полномасштабной войны накопила значительный опыт борьбы с иранскими беспилотниками Shahed, теперь предлагает США и их союзникам собственные технологии и экспертную помощь.

"В тот момент, когда он увяз в войне, столкнулся с неудачными военными решениями, а украинцы вдруг обращаются к нему уже не с просьбой об американской благотворительности, а предлагают помощь, мне кажется вполне правдоподобным, что это могло стать одной из причин, по которой отношение Трампа столь заметно изменилось", – говорит вице-президент Quincy Institute Трита Парси.

The Guardian напоминает, что Зеленский также сознательно пытается продвигать нарратив о взаимосвязи российско-украинской войны с кризисом вокруг Ирана.

В то же время аналитики предупреждают, что такая стратегия может иметь и негативные последствия. По их мнению, все более тесное переплетение войны России против Украины и конфликта США с Ираном создает риск расширения географии противостояния. Кроме того, даже несмотря на некоторое потепление в отношениях с Зеленским, значительная часть сторонников движения MAGA, как и прежде, скептически относится к зарубежным войнам и масштабной помощи Украине.

Вице-президент Центра международной политики Мэтт Дасс также предупредил, что усилия Зеленского помочь Трампу с Ираном рискуют подорвать поддержку Украины в Европе, ведь таким образом Киев оказывается опосредованным союзником Израиля. А Израиль в последнее время в Европе не любят.

"Попытка сблизиться с Израилем в войне против Ирана в значительной степени подрывает позиции Украины, поскольку Израиль фактически пытается сделать с палестинцами именно то, что Россия пыталась сделать с Украиной, а именно стереть их как народ", – сказал Дасс.

Политика США: последние новости

Как писал УНИАН, Лора Лумер, ультраправая активистка и близкая к Дональду Трампу, посетила Украину, где встретилась с Зеленским, взяла интервью у нового министра обороны и провела ряд публичных мероприятий. Ее приезд вызвал значительный резонанс, ведь ранее она распространяла российские нарративы, а теперь демонстрирует проукраинскую позицию, что может повлиять на движение MAGA.

Издание The New York Times отмечает, что этот визит может стать поворотным моментом в усилиях Украины убедить консервативные круги США поддержать её борьбу против России.

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