Кулеба объяснил, как планы Европы о переговорах с Россией могут навредить Украине

Бывший министр иностранных дел считает, что в настоящее время Германия, Франция и Великобритания не располагают достаточными рычагами влияния на Россию.

Инициатива ведущих стран Западной Европы привлечь Россию к мирным переговорам с Украиной может обернуться усилением давления на Киев с целью добиться уступок. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Bloomberg.

Как считает Кулеба, Германия, Франция и Великобритания (вместе известные как Е3) не в состоянии заставить российского диктатора Владимира Путина уступить позицию, поэтому их планы, в конечном итоге, могут навредить Украине.

"У E3 есть решающий рычаг влияния на Украину. Они не имеют решающего влияния на Россию… Москва неизбежно будет стремиться превратить Е3 в канал для российских предложений, поощряя европейцев убедить Киев принять условия, которые в противном случае были бы отвергнуты", – подчеркнул Кулеба.

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Как отметил Bloomberg, три европейские государства обсуждают способы привлечения России к переговорам с Украиной с целью прекращения войны. Эти планы направлены на то, чтобы использовать недавние достижения Украины для прекращения конфликта, самая интенсивная фаза которого длится уже более четырех лет.

Прогресс на пути к урегулированию между Украиной и Россией остается недостижимым, несмотря на периодические усилия как со стороны Европы, так и со стороны США.

"Я не думаю, что это будет долго", – высказал в апреле мнение глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Однако на сегодняшний день ни Россия, ни Украина не готовы пойти на компромисс в отношении своих "красных линий", которые накладываются друг на друга.

Острым вопросом для любого соглашения о прекращении огня остается неизменное требование России, чтобы Украина передала ей контроль над остальной частью Донецкой области, которую российские войска не захватили. На этой территории расположены наиболее сильно укрепленные украинские города.

По мнению Кулебы, отказ Москвы от этих требований должен стать предпосылкой для любых мирных переговоров. В то же время Кулеба подчеркнул, что не стоит преувеличивать интерес Путина к возможным переговорам:

"Сегодня похоже на то, что он ищет способ изменить динамику войны, а не способ выйти из нее".

К тому же, по мнению экс-министра, формат "Украина-E3-Россия" может пригодиться, если поможет прояснить и расширить поддержку Украины и проверить готовность Москвы к компромиссу.

"Впрочем, как путь к политическому урегулированию, трудно понять, как это принципиально даст другой результат", – заявил Кулеба.

Переговоры о мире

Как пишет The Economist, недавние успехи Украины на поле боя возродили надежду на дипломатическое урегулирование. Европа стремится взять на себя ту роль, которую не смогли выполнить США.

Наиболее интенсивные дискуссии о возможных переговорах происходят среди стран Е3: Великобритании, Франции и Германии.

При этом в Европейском Союзе отмечают, что в возможном будущем мирном соглашении все моменты должны быть сбалансированы. В частности, если будут предусмотрены какие-либо военные ограничения для Украины, то такие ограничения должны быть определены и для России.

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