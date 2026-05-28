Евросоюз выступает за 'зеркальное' ограничение численности российских войск, – Каллас

В ЕС рассматривается предложение Каллас о выработке четких позиций, с которыми ЕС готов выступить на переговорах с Россией.

В Европейском Союзе отмечают, что в возможном будущем мирном соглашении все моменты должны быть сбалансированы. В частности, если будут предусмотрены какие-либо военные ограничения для Украины, то такие ограничения должны быть определены и для России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас сказала на брифинге перед началом неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов на Кипре.

Как подчеркнула Каллас, важнее понимать, с какими позициями по сути Евросоюз в единстве готов выйти на переговоры с Россией, если таковые будут проходить.

"Я уже в феврале предложила документ с перечнем всех этих позиций, начиная с того, чтобы Россия фактически соблюдала международные обязательства, в которых она обязалась не нападать на соседей и уважать суверенитет. Но, конечно, там есть и другие моменты. Например, должны быть отражены уступки, на которые просят пойти Украину, и, в частности, в отношении военных ограничений. Это также должно отражаться и для России, если такое будет предусмотрено в соглашении", – подчеркнула Каллас.

Кроме того, она сказала, что должны быть отражены вопросы более широкого характера. В частности, интересы Европы в сфере безопасности заключаются в том, чтобы российских войск не было в Грузии и Молдове, и чтобы российские войска не вмешивались в выборы в разных странах.

"Конечно, это максималистский подход, но до сих пор таким же является и подход России с представлением их максималистских претензий", – подчеркнула Каллас.

Отдельно она отметила, что важнее именно позиции, с которыми будет выступать Евросоюз, а не вопрос, кто может быть специальным представителем от ЕС на этих переговорах.

"Я воспринимаю это как ловушку, в которую Россия хочет нас завести, чтобы мы обсуждали, кто с ними будет вести переговоры, а они уже выбирают, кто подходит, а кто нет. Давайте не будем попадать в эту ловушку. Переговоры – это всегда командная работа", – подчеркнула Каллас.

По ее словам, Россия заинтересована в отмене санкций, но такое решение может принимать только Евросоюз. Поэтому ЕС должен говорить и о своих четких интересах, чтобы принимать какие-либо решения относительно санкций.

Переговоры о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, попытки США выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией зашли в тупик. К тому же, война против Ирана отвлекла американские усилия на ведение переговоров с Ираном.

Украина призвала Евросоюз помочь в переговорах о прекращении войны с Россией. Со своей стороны, ЕС стремится приложить усилия и обеспечить, чтобы любое соглашение, если оно когда-либо будет заключено, было наилучшим как для Украины, так и для европейской безопасности.

Кроме того, Европа ищет представителя для переговоров с РФ, и в этом процессе президент Финляндии Александр Стубб может сыграть центральную роль.

