ЕС ищет стратегию, которая выходила бы за рамки обеспечения выживания Украины, – The Economist

Европа стремится взять на себя ту роль, которую не смогли выполнить США.

Страны-члены ЕС, а также другие европейские государства, такие как Великобритания, сегодня обеспечивают почти всю помощь, поступающую в Украину, пишет The Economist.

Издание отметило, что продолжается военная интеграция, а также запущена франко-британская инициатива по контролю за соблюдением условий перемирия.

Кроме того, выплаты по новому кредиту для Украины на сумму 90 млрд евро (105 млрд долларов) начнутся в этом месяце. Также санкции становятся все более жесткими.

Между тем недавние успехи Украины на поле боя возродили надежду на дипломатическое урегулирование. Европа стремится взять на себя ту роль, которую не смогли выполнить США.

"Мы будем частью решения, и мы должны участвовать в дискуссии", – заявил в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон.

Издание отметило, что впервые такие слова звучат скорее как констатация факта, а не как мольба.

"Поддержка Европы оказалась более устойчивой, чем мы могли себе представить", – отметила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Однако, хотя перехват инициативы Европой дает ей рычаги влияния, министры и чиновники признают, что их правительства все еще ищут стратегию, которая выходила бы за пределы обеспечения выживания Украины.

В статье отмечается, что в последние недели политики преждевременно обсуждали отправку посланника для переговоров с Путиным, не имея четкого представления о том, чего европейцы надеются достичь. Примечательно, что среди фигурировавших имен были Ангела Меркель и Марио Драги.

Однако 28 мая координатор ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас опровергла эти предположения:

"Европейские чиновники сходятся во мнении, что Путин оказался в затруднительном положении. Однако мало кто видит признаков того, что он готов пойти на уступки в своих требованиях. Это ограничивает возможности для конструктивных переговоров".

Один из чиновников отмечает, что Европе нечего предложить Путину, кроме постепенного замедления введения новых санкций.

"Мы не против переговоров, если они будут реальными", – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Некоторые европейские правительства хотят выяснить "красные линии" России с помощью "посреднических" усилий, которые могут предполагать привлечение отдельных посредников, а не правительств, или государств, не входящих в ЕС, таких как Турция.

В то же время, серьезные переговоры с Путиным, в которых Европа будет выступать на стороне Украины, как и раньше, кажутся отдаленной перспективой.

Наиболее интенсивные дискуссии о возможных переговорах происходят среди стран "Е-3": Великобритании, Франции и Германии.

Издание объясняет, что это может вновь разжечь опасения в восточноевропейских странах, таких как Польша, что западные государства могут попытаться "перезагрузить" отношения с Россией, обойдя их стороной. Украина также относится к этому скептически.

"Если Путин проявит готовность пойти на компромисс, для заключения перемирия Украине, вероятно, придется согласиться на потерю территорий в восточном регионе Донбасса. Помимо предоставления пока еще нечетких гарантий безопасности, лучшим способом для Европы смягчить эту горькую пилюлю является ускорение процесса вступления Украины в ЕС – того, к чему украинцы стремятся еще со времен революции на Майдане 2014 года", – отмечается в публикации.

В прошлом году во время мирных переговоров под эгидой США появились предположения, что Украина может присоединиться к ЕС уже в 2027 году. Но хотя президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие настаивают на том, чтобы сохранить мечту Украины, эта дата является абсолютно неправдоподобной для большой, частично коррумпированной страны с доходом на душу населения, составляющим примерно треть от дохода Болгарии. Чиновники считают, что Украине повезет, если она присоединится через десять лет.

Это приводит к углублению разрыва между чрезвычайно высокими ожиданиями Украины и желанием правительств многих стран ЕС оставить этот вопрос без внимания.

Издание отметило, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно предложил "ассоциированное членство", при котором Украина получила бы доступ к различным институтам ЕС, но с ограниченным правом голоса или вообще без него, без субсидий и доступа к единому рынку.

По данным издания, на саммите ЕС в этом месяце может быть открыт один или несколько "кластеров" переговоров. Но, как говорит один европейский чиновник, "дискуссия о вступлении лицемерна с обеих сторон":

"Европейцы считают, что неспособность Зеленского сдержать ожидания является безответственной. Они также опасаются, что создание исключения для Украины раздражит претендентов на Балканах".

В статье упоминается новый опрос, который показывает, что почти три четверти украинцев по-прежнему поддерживают вступление в ЕС, однако эта поддержка быстрее всего снижается среди молодежи. По мере того как страна берет на себя все большую ответственность за собственную оборону, в частности за производство оружия и беспилотников, на которые существует спрос у партнеров по всему миру, она стремится к признанию новых реалий в расстановке сил.

К большому сожалению президента Зеленского, к пакету помощи в размере 90 млрд евро были добавлены определенные условия. Первый этап процесса вступления предусматривает проведение реформ в сфере верховенства права до 2027 года, после чего будет предоставлено финансирование. Однако медленные темпы реформ в Украине вызывают разочарование у европейских чиновников.

"Мы хотим видеть больше усилий со стороны Киева. Они должны помочь нам выступать в их защиту", – отметил один из них.

Между тем, как отмечает издание, время для Европы истекает. В следующем году в большинстве крупных европейских стран состоятся выборы, начиная с Франции в апреле. Аналитики в сфере внешней политики опасаются, что если популистско-правая партия "Национальный фронт" одержит победу на президентских выборах, она попытается отказаться от некоторых обязательств Европы, в частности от следующего раунда сбора средств. Она, несомненно, будет враждебно относиться к стремлению Украины вступить в ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Foreign Affairs, война в Украине достигла переломного момента. Объясняется, что после провала контрнаступления Украины в 2023 году полномасштабное вторжение России вошло в предсказуемый ритм летних и зимних наступлений, между которыми давление атак ослабевало, пока российские подразделения проводили ротацию и перегруппировку. Примечательно, что настроения среди украинских командиров изменились, поскольку российские атаки оказывают меньшее давление на их подразделения, чем в предыдущие годы. Хотя удары беспилотников и обстрелы остаются постоянными, боевая эффективность России снижается. Как считают журналисты, в Киеве растет оптимизм относительно того, что Украина сможет заставить Россию пойти на прекращение огня.

Также мы писали, что экономика России все ощутимее теряет темпы развития под влиянием затяжной войны и ударов Украины по стратегическим объектам. Приводятся данные, что российская экономика, объем которой составляет около 3 трлн долларов и которая зависит от сырьевого экспорта, резко замедлилась: примерно до 1% роста в прошлом году по сравнению с 4,9% в 2024 году. В первом квартале 2026 года она сократилась на 0,2%, что власти объясняют высокими процентными ставками, западными санкциями и "сильным" рублем. Бизнес в РФ считает, что лучшим выходом является завершение войны.

