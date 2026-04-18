Дальше мы уже без вас: Украина окончательно 'списала' США, – The Atlantic

Киев больше не считает, что потеря США в качестве союзника приведет к неизбежному военному поражению.

После года сверхусилий и попыток удержать США в роли союзника и ключевого партнера Украина в конце концов сдалась и "списала" Америку с Трампом во главе. Об этом в авторской статье для The Atlantic пишет Филлипс Пейсон О'Брайен – профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии.

В публикации аналитик отмечает, что, пока Киев пытался сохранить отношения с Вашингтоном, Трамп "проявлял свою привязанность" к Путину, сократил военную помощь Украине и "регулярно оскорблял" украинское руководство, включая президента Зеленского. Кульминацией этого стало участие Украины в навязанных ей мирных переговорах с РФ, которые, по мнению О'Брайена, выглядели как награда Путину за вторжение.

"Но теперь, похоже, Киев отказался от Соединенных Штатов. Он агрессивно ищет новых дипломатических и военных партнеров", – пишет аналитик, ссылаясь на попытки Киева наладить контакты со странами Персидского залива, а также упоминая многочисленные соглашения о военном сотрудничестве со странами Европы.

Видео дня

О'Брайен также упоминает критические комментарии Зеленского относительно решения США ослабить санкции против РФ и его призывы к Европе развивать собственные оборонные возможности, не оглядываясь на США.

"Изменение в публичной позиции Украины происходит на фоне улучшения военной ситуации в стране, по крайней мере по сравнению с трудностями прошлого года. Опираясь преимущественно на собственную индустрию дронов и военную структуру, украинские войска вернули себе инициативу во многих сферах", – пишет обозреватель.

Он, в частности, упоминает как последние успехи Сил обороны в проведении наступательных операций на фронте, так и многочисленные удары дронов и ракет по объектам на территории РФ. И это, напоминает О'Брайен, никак не вписывается в нарратив Трампа и его администрации о слабости Украины и отсутствии у нее "козырей".

"Украинцы гораздо больше хотели бы, чтобы США были на их стороне, а не на стороне России. Но украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведет к их поражению. Они видят, как им удалось выдержать войну, используя собственные ресурсы и с помощью европейских партнеров, даже несмотря на то, что США отвернулись от них. Отказ от США как друга когда-то мог быть признаком гибели для Украины. Теперь это уже не так", – резюмирует обозреватель.

Украина и США: последние новости

Как писал УНИАН, отношения между Украиной и США ухудшаются на фоне глубоких разногласий между Киевом и администрацией Дональда Трампа. Несмотря на попытки Украины после конфликта в Белом доме в 2025 году стабилизировать диалог, последние события свидетельствуют о новом обострении.

В частности, возникла публичная заочная полемика между Владимиром Зеленским и госсекретарем США Марко Рубио. Украинская сторона заявляет о давлении со стороны США с требованием уступок России (в частности, в отношении Донбасса), тогда как в Вашингтоне эти утверждения опровергают. Дополнительную напряженность вызвало решение США частично ослабить санкции против российской нефти, что Киев расценивает как шаг, усиливающий военные возможности РФ.

