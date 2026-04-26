Украина тихонько берет на себя роль, которую США играли в мире, – The New York Times

На протяжении десятилетий США были защитником свободы в мире. Теперь эта роль постепенно переходит к Украине.

Америка с Трампом во главе выпустила из рук факел, символизирующий борьбу за свободу и демократию. Этот факел подхватила Украина, что до сих пор не все готовы осознать и принять. Об этом в авторской статье для The New York Times пишет ветеран армии США, участник войны в Ираке Дэвид Френч.

Он отмечает, что Украина продемонстрировала миру "удивительную вещь". Вместо того, чтобы исчезнуть с карты под натиском российских орд, она завела борьбу с Россией в тупик, начав технологическую революцию в наземной войне. Более того, Украина стала "незаменимым партнером" Запада в сфере безопасности, отмечает обозреватель.

"Сейчас Владимир Зеленский, президент Украины, делает следующий шаг, который был бы немыслим даже в 2024 году. Словом и делом он показывает Европе и миру, как постамериканский свободный мир может сохранить свою свободу и независимость", – пишет Френч.

Журналист предостерегает от ошибочного восприятия Украины как "отчаянного аутсайдера". Хотя украинская борьба за собственное существование еще продолжается, на внешней арене Киев уже строит новую геополитическую реальность, что видно на примере новых военных соглашений со странами Персидского залива, которые не смогла защитить Америка.

Френч констатирует, что рядовые американцы в основном могут разделять ошибочное мнение Трампа о том, что "у Украины нет козырей". Но факт в том, что Украина имеет самую большую и боеспособную армию в свободном мире. Ветеран Иракской войны, в частности, выражает убеждение, что по реальной боевой эффективности ВСУ могут быть сильнее армии США, когда речь идет именно о войне на суше и войне дронов.

И все это происходит в более широком контексте, где президент США сознательно разрушает отношения с союзниками по всему миру, которые строились поколениями.

"Я не думаю, что американцы до конца осознают чрезвычайную цену хвастовства и ошибок Трампа. (...) Учитывая то, что американцы видели, как вел себя Трамп во время своего первого срока, и все равно вернули его к власти, европейцы справедливо придут к выводу, что раскол касается не только Трампа; он также касается критической массы американцев", – пишет журналист.

Френч подчеркивает, что в Европе уже не верят, что после Трампа США снова станут надежным союзником. Поэтому если Америка ушла, ей найдется замена, ведь "политика не терпит вакуума".

"Ни одна нация не может сравниться с американской мощью, но впервые в моей взрослой жизни моральное и стратегическое сердце защиты либеральной демократии бьется не в Вашингтоне. Оно также не бьется в Лондоне, Париже, Берлине или Оттаве. Оно в Киеве, где мужественный лидер и мужественный народ подхватили факел, который упустила Америка", – резюмирует журналист.

Как писал УНИАН, аналитик Филлипс О’Брайен утверждает, что после длительных попыток сохранить союз с США Украина фактически поставила крест на союзнических отношениях с Вашингтоном из-за политики Дональда Трампа. Киев активизировал поиск новых партнеров, в частности среди стран Европы и Персидского залива, и начал все громче публично критиковать внешнюю политику администрации Трампа.

Это изменение позиции происходит на фоне улучшения военной ситуации для Украины, которая, опираясь на собственные ресурсы и поддержку европейцев, смогла укрепить свои позиции на фронте и наносить удары по территории РФ. По оценке аналитика, украинцы больше не считают потерю поддержки США критической угрозой для своего выживания и убеждены, что способны продолжать борьбу даже без американской помощи.

