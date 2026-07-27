Путин планирует вести войну против Украины ещё три года и приказал искать на это средства, – СМИ

Общие расходы на войну с Украиной с 2022 года обошлись российским налогоплательщикам в 53,079 триллиона рублей, или 746,6 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, 27 июля, что военные расходы останутся приоритетом при составлении бюджета на ближайшие три года, сообщает The Moscow Times.

Издание сообщило, что на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Путин обвинил Запад в запуске "русофобской машины", "мировых рекордах" по санкциям и сказал, что "никому и никогда" не удастся "сломить народ России".

"Наша политическая система и институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации и готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам", – заявил глава Кремля.

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Помимо "укрепления обороны страны", приоритетом для бюджета на 2027–2029 гг., по его словам, должно стать "решение первоочередных социальных задач".

В июне источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, сообщили, что в законе о бюджете на 2026 год правительство изначально предусмотрело 12,9 трлн рублей по статье "национальная оборона". Однако фактически военный бюджет превысит план на 4–5 трлн рублей.

По их словам, чтобы покрыть все расходы на войну, Минфин готовит секвестр гражданских статей и намерен привлечь 2–3 трлн рублей дополнительного долга.

Научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге на основе данных Минфина подсчитал, что фактические бюджетные расходы на войну с Украиной уже по итогам первого квартала достигли 5,9 триллиона рублей.

"По сравнению с тем же периодом прошлого года расходы на армию и производство оружия выросли на 29,9%, по сравнению с январем–мартом 2024 года – на 68,7%, по сравнению с 2023 годом – на 129%, а если сравнивать с первым кварталом 2022 года – в 4,6 раза", – говорится в статье.

По его подсчетам, общие расходы с 2022 года на войну с Украиной обошлись российским налогоплательщикам в 53,079 триллиона рублей, или 746,6 млрд долларов.

Отмечается, что эта сумма покрывает 28 лет текущих расходов бюджета на здравоохранение, 30 лет расходов на образование и 100 годовых бюджетов крупных регионов, таких как Красноярский край или Свердловская область.

Ведущий эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев отметил, что приоритет обороны и безопасности в бюджете вынуждает власти "более избирательно подходить" к финансированию других направлений. В то же время он добавил, что ресурсы для наполнения бюджета за счет постоянного повышения налоговой нагрузки сокращаются.

Аблаев рассказал, что в прошлом году, несмотря на повышение налога на прибыль и сбора за утилизацию, поступления в бюджет оказались на 3 трлн рублей ниже плана, а в этом году проблемы "усилились".

В частности, Минфин повысил НДС до 22 %, но дефицит уже по итогам первого полугодия достиг почти 6 трлн рублей. Эксперт поделился прогнозом, что к концу года "дыра" в казне может увеличиться до 7 трлн.

Кроме того, издание сообщило, что президент России подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ на 25 тысяч человек. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Издание подчеркнуло, что это уже второе увеличение за последние два месяца. Поясняется, что предыдущий указ от 12 июня устанавливал численность военнослужащих на уровне 1 млн 510 тысяч, тогда как новый, от 27 июля, доводит этот показатель до 1 млн 535 тысяч.

"Общая штатная численность вооруженных сил России, согласно новому указу, установлена в размере 2 426 130 человек, тогда как предыдущая – 2 399 130", – говорится в статье.

Издание отметило, что в документе поясняется, что изменения связаны с созданием в составе армии военно-строительных подразделений.

Документ вступает в силу с 1 августа 2026 года. Правительству поручено предусмотреть выделение Министерству обороны необходимых бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

По данным издания, с начала полномасштабной войны в Украине это уже шестое увеличение штатной численности российской армии. Ранее аналогичные указы Путин подписывал:

в марте 2026 года (до 2 391 770 человек, из них 1,51 млн военнослужащих);

в сентябре 2024 года (до 2 389 130, из них 1,5 млн военнослужащих);

в декабре 2023 года (до 2 209 130, из них 1 320 000 военнослужащих);

в августе 2022 года (до 2 039 758, из них 1 150 628 военнослужащих).

КНДР предоставит России ещё солдат

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным президента Украины Владимира Зеленского, Северная Корея планирует отправить в Россию еще десятки тысяч военных для поддержки войны против Украины. В СМИ сообщили, что, вероятно, речь идет о примерно 30 тысячах военных. Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения О Кён Соп не исключил такого развития событий. Он пояснил, что "это будет взаимовыгодная сделка для обеих стран". Эксперт добавил, что Северная Корея таким образом предоставляет России "экономически выгодный способ пополнять армию", тогда как "Пхеньян получает деньги и военные технологии".

Также мы писали, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "не считает необходимым" комментировать заявление Зеленского о пополнении армии России солдатами из КНДР. Песков добавил, что "не Зеленскому говорить о наших планах". Примечательно, что Северная Корея стала первым государством, открыто направившим своих военных на войну против Украины. По данным разведки Южной Кореи, в общей сложности на стороне РФ воевали около 15 тыс. военнослужащих КНДР. По состоянию на весну 2025 года потери северокорейского контингента оценивались примерно в 4700 человек, из которых 600 были убиты.

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