Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что утверждение поддержки от Норвегии на следующий год укрепит способности Украины противодействовать российской агрессии.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в сети X.
"Сегодня парламент Норвегии утвердил помощь Украине в размере 8,2 млрд долларов на 2026 год. Спасибо за это премьер-министру Йонасу Гару Стере, парламенту и всей Норвегии", - подчеркнул Зеленский.
Также президент завил, что в Украине благодарны Норвегии за ее долгосрочную военную и гуманитарную поддержку, которая "является свидетельством настоящего лидерства, преданности и стратегической надежности".
"Такие взносы укрепляют способность Украины противостоять российской агрессии и дают четкий сигнал режиму Путина: Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от своих союзников, сможет остановить Россию и восстановить длительный мир", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, по его убеждению, каждое проявление подобной поддержки ослабляет российские намерения "навязать Европе страх и растерянность".
Помощь от Норвегии - больше новостей
Как сообщал УНИАН, ранее в Норвегии заявляли о готовности сохранить поддержку Украины в следующем году на уровне 2025 года. Отмечалось также, что в парламенте страны существует широкая поддержка украинского направления.
Кроме того, осенью Норвегия выделила около 150 миллионов долларов для закупки газа для Украины зимой.