Норвегия готова сохранить масштабную поддержку Украины: сигнал от влиятельного депутата

По проекту бюджета, в 2026 году Норвегия предусматривает для Украины более 8 млрд долларов.

Норвегия, вероятно, продолжит оказывать Украине помощь на нынешнем уровне и после 2025 года. Как пишет Bloomberg, об этом заявила влиятельная представительница оппозиции, подчеркивая: шансов на скорое завершение войны пока нет.

По проекту бюджета, который сейчас согласовывают правящая Лейбористская партия и ее левые союзники, в 2026 году Норвегия предусматривает для Украины 85 млрд норвежских крон (около 8,4 млрд долларов). В парламенте существует широкая поддержка украинского направления.

"Мы должны быть готовы к тому, что нынешняя помощь Норвегии будет долгосрочной", - сказала председатель комитета парламента по вопросам внешней политики и обороны Ине Эриксен Серейде.

По ее словам, нет никаких оснований считать, что объемы поддержки скоро уменьшатся.

Помощь предоставляется в рамках программы "Нансен" - всего на 2023-2030 годы заложено 205 млрд крон. По состоянию на сейчас потрачено уже столько, что при условии стабильного финансирования в следующем году после 2026-го останется около 10 млрд крон.

По словам Серейде, ее партия настаивает: если ЕС найдет механизм гарантий и предложит присоединиться третьим странам, правительство Норвегии должно это рассмотреть.

Политик не назвала конкретных возможных сумм увеличения помощи, однако подчеркнула: ее партия не предлагает устанавливать никакие "потолки" по поддержке Украины.

Она также подчеркнула, что важно избегать ситуации, когда бремя помощи несут только северные европейские страны, и сохранять активное участие США.

Напомним, что в Норвегии обсуждают предложение о предоставлении Украине европейского военного кредита на сумму более 100 млрд евро. Таким образом Норвегия хочет помочь разблокировать передачу замороженных российских активов из Бельгии в пользу Украины. В то же время власти исключают возможность прямых выплат из суверенного фонда стоимостью $2,1 трлн, крупнейшего в мире, на оборону или дополнительную помощь Украине.

По данным Кильского института мировой экономики, Норвегия входит в пятерку крупнейших доноров Украины по доле от собственной экономики. При этом Норвегия получила значительные доходы от роста экспорта газа и нефти после введения санкций против РФ.

В начале ноября министр финансов страны Йенс Столтенберг отклонил предложение, согласно которому Норвегия должна была самостоятельно гарантировать кредит ЕС на 140 млрд евро для Украины. Хотя страна не является членом Евросоюза, она имеет доступ к общему рынку через соглашение о ЕЭП.

