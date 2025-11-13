Более 4 млрд евро составил последний транш помощи из доходов от замороженных российских активов.

Украина получила 5,9 миллиардов евро от Европейского Союза. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она отметила, что эта выплата состоит из двух частей:

4,1 млрд евро в рамках механизма ERA Loans, что стало завершающим траншем в рамках программы на €18 млрд, профинансированной из доходов от замороженных российских активов;

1,8 млрд евро - в рамках программы Ukraine Facility.

"Это помогает нам сохранить макрофинансовую стабильность даже в условиях вызовов войны - крупнейшей в Европе со времен Второй мировой. Эти средства о спасенных жизнях, восстановленной инфраструктуре, укрепленной экономике. Это означает, что больше внутренних ресурсов мы можем направлять на главное - оборону", - отметила Свириденко.

Международная помощь Украине

В августе Украина получила от ЕС более 4 млрд евро. Из этих средств 3 млрд евро составляла финансовая поддержка в рамках программы Ukraine Facility для восстановления и 1 млрд евро - в рамках программы ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов.

Издание Reuters писало, что дефицит финансирования Украины значительно возрастет в следующем году, если Россия продолжит интенсивно бить по всей стране, а правительство не отреагирует на требования иностранных кредиторов по реформам.

Согласно опросу экономистов, Украине понадобится от 39 миллиардов долларов - сумма этого года - до около 58 миллиардов долларов внешнего финансирования только в следующем году. Ключевой задачей для правительства является поиск 10-15 миллиардов долларов в дополнение к тому объему помощи, который партнеры уже обещали на 2026 год.

