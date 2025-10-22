Это уже третий пакет энергетической поддержки от Норвегии в этом году.

Норвегия продолжает оказывать Украине поддержку в области энергетики. Сегодня выделено 150 миллионов долларов на закупки газа. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram по итогам визита в Норвегию.

"Сегодня имеем новый пакет энергетической поддержки от Норвегии, уже третий в этом году, - около 150 миллионов долларов для закупки газа зимой. Энергетическая поддержка чрезвычайно важна", - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Норвегию за эту помощь и премьер-министра Йонаса Гар Стёре во время встречи.

Вместе с тем, президент Украины рассказал о последствиях сегодняшнего российского обстрела.

"Спасибо за солидарность и сочувствие. Мы обсудили потребности Украины в системах ПВО, ракетах к ним и другие шаги, которые могут укрепить Украину зимой", - добавил Зеленский.

Отдельно также речь шла о двустороннем оборонном сотрудничестве, и в частности, о производстве дронов и ракет, расширении инициативы PURL.

"Скоординировали также позиции и встречи, которые состоятся на этой неделе в Европе. Очень благодарны за большую поддержку норвежского народа - системы противовоздушной обороны, ракеты для этих систем. Все это спасает жизни людей", - сообщил Зеленский.

Ситуация с газом в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина готовится к импорту голубого топлива из других стран на фоне российских массированных атак. В частности, Россия атакует газовые хранилища, газовую инфраструктуру и объекты водоснабжения. Украина нуждается в большем финансировании, чтобы покупать газ.

В частности, Зеленский сообщал, что в случае возникновения очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов.

