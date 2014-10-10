Российская Дума призвала парламенты мира "стать на защиту невинных жертв киевской политики"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за соответствующее постановление проголосовало 428 депутатов, один воздержался.

«Мы выступаем против массовых убийств и массовых нарушений международного гуманитарного права на юго-востоке Украины. Это обращение к тем парламентам, где еще не достаточно понимают реалии того, что там происходит», - сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

По его словам, сегодня «момент истины» будущего «русского мира» лежит на юго-востоке Украины.

Читайте такжеВ Славянске продолжается эксгумация массовых захороненийВ своем обращении депутаты Госдумы призывают парламенты мира и международные парламентские организации «встать на защиту невинных жертв киевской политики». В заявлении упоминаются найденные в сентябре 2014 года под городом Донецком захоронения якобы десятков людей, что якобы «стали жертвами так называемой антитеррористической операции, проводившейся киевской властью». При этом в документе отмечается, что руководство западных стран «отказывается видеть объективную картину событий, происходящих в Украине.

«Поступают сообщения, что некоторые западные государства уже предоставляют киевской власти оружие и направляют в Украину военных советников. Государственная дума считает такие действия крайне опасными и недопустимыми, способными подорвать мирный процесс и спровоцировать новый виток насилия», - отмечается в обращении.

Читайте такжеБоевики на Луганщине сбросили погибших российских солдат в копанку и взорвали ее - активистыВместе с тем, российские парламентарии призывают дать четкую правовую оценку приказам и действиям непосредственных исполнителей преступлений, а также тем, кто их финансирует.

«Мы обращаемся к нашим коллегам в других парламентах, в первую очередь к тем, кто чувствует профессиональное и добросовестное восприятие того, что происходит. На это нельзя не реагировать. Это уже давно не удел какой-то информационной войны», - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Авторами обращения выступили спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин и руководители всех парламентских фракций.

При этом российские депутаты решили не вспоминать о преступлениях пророссийских боевиков против мирного населения Донецкой и Луганской областей, а также об участии российской армии в конфликте на Донбассе и поставке оружия и военной техники пророссийским боевикам.

Принятое постановление планируется направить в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества, Парламентскую ассамблею Организации Североатлантического договора, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества Независимых Государств, Межпарламентскую Ассамблею Евразийского экономического сообщества, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Постоянный комитет и Конференцию парламентариев Арктического региона, Конференцию парламентариев Баренцева региона, Постоянный комитет и Парламентскую конференцию Балтийского моря, Северный совет, Латиноамериканский парламент, Центральноамериканский парламент, Межпарламентскую ассамблею ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Азиатскую парламентскую ассамблею, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Панафриканский парламент, Межпарламентскую ассамблею православия, а также в Министерство иностранных дел Российской Федерации - для рассылки через посольства Российской Федерации в парламенты стран мира.

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