В Донецке за сутки погибли 5 человек

В результате попадания снарядов полностью уничтожен жилой дом №53 по улице Зоологической. В соседнем доме №55 по этой же улице повреждены кровля и хозпостройки. Кроме того разрушены частные дома №5 по улице Червонопартизанской и №116 по улице Пятницкого, а также многоквартирные дома 216 и 221 по улице Куйбышева. Также снаряды попали в здание ЖЭУ №4 Куйбышевского района, расположенного по адресу Куйбышева 211а, и в торговые центры "Амстор" (Соколиная, 38) и "Волна" (Куйбышева, 217б).

Читайте такжеВ Донецке боевики из артиллерии обстреляли район железнодорожного вокзала (видео)После артобстрела аварийно-диспетчерской службой ПАО «Донецкгоргаз» зафиксированы повреждения распределительных газопроводов в Киевском районе по ул, Рудзутака 53, Польская 14, 28, Прохладная 1, Желябова 1а (район Ясиноватского шоссе и Путиловской рощи), а так же по ул. Свободы 82а. В Куйбышевском районе - по ул. Чехословацкой и пр. Колхозному, расположенным в р-не шахтоуправления «Октябрьский рудник".

В результата военных действий в Донецке 8 октября погибло 5 мирных жителей и 24 получили осколочные ранения.

По состоянию на 10.00 жители сообщают о том, что периодически слышны залпы в Куйбышевском и Кировском районах.

Коммунальные службы и аварийные бригады предприятий работают.

Сегодня, ремонтные бригады ПАО «Донецкгоргаз» продолжают восстанавливать газопроводы в Петровском и Калининском районах, а также делают всё возможное, для восстановления газоснабжения абонентам северной части города, проводят технологические мероприятия по стабилизации давления в газовых сетях. На утро, 9 октября, в Донецке без газоснабжения 4677 абонентов, среди них 16 многоквартирных домов, 3625 домов частного сектора и 30 предприятий.

Общественный транспорт движется по автомагистралям согласно графикам. Сбоев в работе автобусов, троллейбусов и трамваев нет.