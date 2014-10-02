В Украине предлагают создать профессиональную армию в 150 тысяч бойцов

А именно - предложения касаются создания профессиональной армии и мощного резерва, превращение добровольческих батальонов в силы специального назначения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в избирательном штабе партии «Народный фронт» заявил координатор Военного Совета, подполковник запаса Дмитрий Тымчук.

«Мы сейчас понимаем, что то состояние, в котором находится силовой сектор, он не соответствует требованиям сегодняшнего дня», - сказал он.

«По логике событий мы готовим свои предложения по противодействию агрессии Российской Федерации. Потенциалы экономические и военные Украины и России сравнивать достаточно сложно, поэтому мы должны быть готовы дать асимметричный ответ. Под этим понятием мы понимаем милитаризацию Украины, то есть подготовку населения относительно ответа на военную агрессию», - заявил Попов.

«В нашем видении рецепт построения сектора национальной безопасности заключается в создании профессиональной армии численностью 150 тысяч, и мощного резерва - где-то 500 тысяч. При этом территориальная оборона будет привязана к территориальным административным единицам и будет заключаться в двух компонентах - резерв для Вооруженных сил и Национальной гвардии», - подчеркнул координатор Военного совета «Народного фронта».

Предполагается, что Национальная гвардия не только помогать поддерживать порядок внутри страны, но и обеспечивать контроль на приграничных территориях.

«Мы пришли к выводу, что тот формат охраны границы, который был до этого, нам не подходит. Мы видели, какая ситуация возникла на границе Луганской и Донецкой областей, и как потом там оказались вооруженные наемники и вооружения из России. Все это свидетельствует, что пограничная служба была не готова для противодействия таким вторжением», - отметил Попов.

По его мнению, именно в таком новом формате - пограничная служба и Нацгвардия - должна быть защита границ с Россией и Приднестровьем.

Отдельно координатор Военного Совета «Народного фронта» отметил и обязательной военной образовании населения, которая должна состоять из трех этапов: базового - школьного, второго, когда будут получать практическую подготовку и «третий этап - это когда ты выбираешь, резерв национальной Гвардии или резерв Вооруженных сил», - подчеркнул Попов.