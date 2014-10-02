В Киеве инвалиды просят Порошенко снять с выборов кандидата Родзинского

По словам активистов, Родзинский приложил усилия к тому, чтобы инвалиды потеряли свое здание в Киеве.

"В 2009 г. наша общественная организация стала жертвой мошенничества со стороны афериста Анатолия Родзинского. В ходе целого ряда действий, связанных с подделкой документов и мошенничеством, наша организация потеряла здание по адресу: г Киев, улица Фрунзе, 60, в котором находились наши производственные предприятия. Инвалиды, члены нашей организации остались без работы, без средств для существования", - говорится в заявлении.

По словам активистов, ранее были поданы обращения в милицию, возбужден ряд уголовных дел и начато следствие.

В организации заявили: "целью выдвижения Родзинского является получение депутатской неприкосновенности, которая позволит ему уйти от ответственности. Поэтому координационный совет и обратился к Президенту, чтобы отозвать кандидатуру Родзинского, ведь парламент не должен стать "крышей для криминала"".

Помимо этого активисты общественных организаций инвалидов сегодня провели пикет под Администрацией Президента и избирательным штабом "Блока Петра Порошенко", а также передали письмо, которое было принято.