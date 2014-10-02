Министр экологии рассказал, что его советники вылавливают коррупционеров внутри ведомства

Об этом заявил глава Министерства Андрей Мохник во время брифинга в Кабинете Министров.

«Я не просто одобряю задержания взяточников, а прикладываю максимум усилий для того, чтобы их поймать. Трое из моих советников являются сотрудниками различных правоохранительных органов и непосредственно занимаются расследованиями коррупции, поиском экономических злоупотреблений в ведомстве. Именно потому, что мы внутри Министерства постоянно проводим работу по выявлению коррупционеров, правоохранительные органы получают возможность открыть против них уголовное дело», - отметил министр.

Напомним, 29 сентября стало известно, что сотрудники Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили начальника одного из управлений Министерства экологии, которая требовала 14 тысяч долларов США за положительное решение вопроса о предоставлении лицензии на переработку вредных отходов.