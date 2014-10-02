ЦИК отказал в регистрации по округу Яценко замминистра АПК от ВО «Свобода»

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Дыкун, баллотирующийся как самовыдвиженец при поддержке ВО «Свобода», намерен в судебном порядке оспорить постановление Центральной избирательной комиссии Украины №1275 от 28 сентября с.г. об отказе в регистрации его кандидатом в народные депутаты по избирательному округу №200 (г. Умань, Черкасская область).

Причиной отказа, согласно Постановления ЦИК, является отсутствие «обязательства сложить с себя представительский мандат, который … не совместим с мандатом народного депутата Украины», что предусмотрено пунктом 1 части 2 статьи 55 Закона о выборах народных депутатов. В таких условиях, сказано в Постановлении, поданные документы Дыкуна А.Е. не являются заявлением о самовыдвижении кандидата в народные депутаты Украины в понимании данного Закона.

По словам члена Совета адвокатов г. Киева, адвоката Дмитрия Лошакова, решение ЦИК содержит в себе прямое нарушение законодательства Украины. «Так, согласно ст.78 Конституции Украины, народный депутат действительно не может иметь иной представительский мандат или же состоять на госслужбе. Однако должность заместителя министра не является выборной и не утверждается ВРУ, то есть не является результатом получения представительского мандата», – пояснил Д. Лошаков.

Кроме того, указанное решение ЦИК противоречит европейской практике и решениям Европейского суда по правам человека, согласно которым, основанием для отказа в регистрации могут быть лишь обстоятельства, способные прямо повлиять на волеизъявление граждан, а не технические вопросы.

Неправомерность принятого ЦИК решения станет основанием для его оспаривания в судебном порядке. «Следует отметить, что подобные решения и ранее практиковались нынешним составом ЦИК, сформированным еще при режиме Януковича», – подчеркнул Д.Лошаков.

Напомним, что на предыдущих парламентских выборах народным депутатом от мажоритарного округа №200 был избран Антон Яценко. На этих выборах он снова подал свою кандидатуру и был зарегистрирован как самовыдвиженец по округу № 200. Также в данном мажоритарном округе зарегистрирован кандидат от Блока Петра Порошенко, народный депутат Виталий Чудновский.