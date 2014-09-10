Путин: РФ не будет участвовать в гонке вооружений, но планирует создавать новое оружие

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совещании «О разработке проекта государственной программы вооружения на 2016–2025 годы».

«Иногда создается впечатление, я только что об этом сказал, что кое-кому хочется раскрутить новую гонку вооружений. Мы в эту гонку втягиваться, конечно, не будем, просто абсолютно исключено – мы будем исходить из реальных прогнозов развития», - сказал Путин, говоря об объемах финансирования этой программы.Читайте такжеПутин лично займется повышением боевого потенциала РФ

Он заявил, что руководство РФ будет исходить исключительно из реалий, возможностей и не будет завышать военные расходы.

«Мы говорили много раз, но очень бы хотелось, чтобы не было излишних истерик потом, когда эти решения будут окончательно приняты и начнут реализовываться. Хочу подчеркнуть, что все что мы делаем - это только ответные меры», - сказал Путин.

По его словам, прежде всего, речь идет о создании рациональной номенклатуры ударных средств, включая и гарантированное решение задачи ядерного сдерживания, о перевооружении стратегической и дальней авиации, продолжении формирования системы воздушно-космической обороны.

Путин подчеркнул, что уже в ближайшие годы необходимо обеспечить прорывное развитие всех компонентов высокоточного оружия, создать унифицированные образцы вооружения и техники средств общего назначения, а для военно-морского флота – корабли новых проектов, универсальные по вооружению, системам управления и связи.Читайте такжеРоссия хочет захватить как можно больше территории, чтобы сделать "новое Приднестровье" - Тымчук

Президент РФ сообщил, что формировать госпрограмму вооружения на 2016-2025 годы начали еще в 2013 году, и она станет уже пятой крупной госпрограммой в этой области за последние 20 лет.

«Фактически создан программно-целевой механизм, позволяющий серьезно увеличить боевой и технический потенциал силовых структур, преодолеть кризисные явления в ОПК и вывести его на устойчивую траекторию роста, обновления», - сказал Путин.

По его словам, если на госпрограмму вооружения в 2001-2010 годах было выделено 2,5 трлн рублей, то на ныне действующую, которая рассчитана на 2011-2020 годы выделено уже более 20 трлн рублей, и, кроме того, порядка 3 трлн рублей целевым образом было направлено на развитие предприятий ОПК.

Путин заверил, что такая концентрация средств не связана с какой-либо гонкой вооружений, это связано с тем, что основные российские системы: и оборонительного характера, и ударные комплексы – просто уже выработали или вырабатывают свой ресурс.Читайте такжеРоссия и США поставят под сомнение дальнейшее разоружение

«Необходимо было наверстать упущенное за предыдущие годы, когда новая техника выпускалась единичными экземплярами, а предприятия отрасли теряли кадры и производственную базу. Сейчас, тоже не секрет, обеспеченность армии и флота вооружением и техникой составляет 100%, из них доля современных – более 30», - сказал Путин.