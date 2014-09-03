Украине нужна новая оборонная доктрина, в которой РФ определят как страну-агрессора - Яценюк
13:19, 03 сентября 2014Политика
0 0
Об этом заявил премьер-министр Украины, открывая заседание правительства.
Яценюк: в новой оборонной доктрине Россия должна быть признана
государством-агрессором / Фото УНИАН
Украине нужна новая оборонная доктрина, в которой Россия будет определена как страна-агрессор.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины, открывая заседание правительства.
Читайте такжеРоссия изменит военную доктрину с учетом войны с Украиной
«Украине необходима новая оборонная доктрина с четким определением, кто является агрессором и кто является угрозой. В новой оборонной доктрине Россия должна быть признана государством-агрессором, основное и единственное государство, которое угрожает территориальной целостности Украины", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter