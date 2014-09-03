Украине нужна новая оборонная доктрина, в которой РФ определят как страну-агрессора - Яценюк

Украине нужна новая оборонная доктрина, в которой Россия будет определена как страна-агрессор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины, открывая заседание правительства.

Читайте такжеРоссия изменит военную доктрину с учетом войны с Украиной

«Украине необходима новая оборонная доктрина с четким определением, кто является агрессором и кто является угрозой. В новой оборонной доктрине Россия должна быть признана государством-агрессором, основное и единственное государство, которое угрожает территориальной целостности Украины", - сказал он.