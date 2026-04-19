В Венгрии завершили подсчёт голосов: известно, когда Мадьяр станет премьером

Оппозиция сформирует в парламенте прочное однопартийное большинство.

В Венгрии окончательно завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Партия "Тиса" одержала сокрушительную победу. Уже в мае страна получит новое правительство, пишет hvg.hu.

По результатам подсчета 100% бюллетеней, оппозиционная партия "Тиса" получила 141 место в парламенте. Это с запасом превышает конституционное большинство (133 места), необходимое для принятия изменений в конституцию и других особо важных законодательных актов.

Партия действующего премьера Виктора Орбана "Фидес" получила лишь 52 места. Еще шесть мандатов получила партия "Наша страна". Остальные партии-участницы не преодолели проходной барьер.

Интересно, что результаты "Тисы" должны были быть скромнее. Но за время своего правления Орбан сильно исказил избирательную систему, в частности введя правило, что партия-победитель получает часть мандатов остальных партий. В результате к "Тисе" отошел один мандат, который вообще-то должна была получить "Фидес".

Правда, как отмечает hvg.hu, 100-процентная обработка бюллетеней еще не означает окончательного результата. Данные из отдельных округов могут быть оспорены, и окончательный результат может появиться только в первых числах мая, когда истекают сроки подачи апелляций.

Неизвестно, будут ли поданы апелляции, но лидер "Тисы" Петер Мадьяр сегодня уже заявил, что будет требовать новых выборов в одном из округов, где кандидат от партии "Фидес" победил представительницу оппозиции с разницей всего в 258 голосов.

Как отмечают венгерские журналисты, новый состав венгерского парламента будет сформирован, вероятно, уже 9 мая. И, учитывая тотальную победу "Тисы", парламент сможет назначить премьер-министра в тот же день. Очевидно, что им станет Петер Мадьяр. На этот день "Тиса" уже запланировала торжества в Будапеште.

Однако после этой даты правительство Виктора Орбана продолжит работать еще некоторое время в статусе исполняющих обязанности. Более того, до 13 мая будет действовать чрезвычайное положение, введенное Орбаном, которое наделяет правительство широкими полномочиями, в частности в отношении издания декретов и отмены законов парламента.

Ожидается, что новый состав правительства будет приведен к присяге примерно в середине мая.

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал сокрушительное поражение своей партии "Фидес" на парламентских выборах, назвав его масштабным и неожиданным. Он подчеркнул личную ответственность за результат и признал, что власть потеряла связь с избирателями, тогда как оппозиция предложила более убедительное послание, сосредоточенное на борьбе с коррупцией и изменении политической системы.

Новое правительство уже сигнализирует о радикальных изменениях, включая демонтаж символов прежней власти, что свидетельствует о завершении длительного политического доминирования Орбана. Сам он, несмотря на поражение, не планирует уходить из политики и заявляет о намерении провести глубокое обновление партии, допуская как роль лидера, так и уход на второй план в зависимости от решения однопартийцев.

