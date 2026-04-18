США готовятся к захвату танкеров, связанных с Ираном – WSJ

Американские военные готовятся к высадке на танкеры, связанные с Ираном, с целью их досмотра. Также возможно задержание таких судов в международных водах.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что таким образом США расширят масштабы своих военно-морских операций за пределы Ближнего Востока.

Соответствующие планы появились на фоне усиления контроля над Ормузским проливом со стороны Ирана. В этой логистической артерии было атаковано несколько кораблей. Произошло это на следующий день после того, как Тегеран заявил об открытии пролива для коммерческого судоходства.

Видео дня

Решение администрации Трампа усилить экономическое давление на иранскую сторону направлено на то, чтобы заставить режим вновь открыть пролив и пойти на уступки в отношении ядерной программы.

По данным Центрального командования США, в рамках морской блокады иранских портов американская сторона уже перехватила 23 судна, которые пытались их покинуть. Расширение этой операции позволит Вашингтону взять под контроль суда, связанные с Ираном, по всему миру. Речь идет, в том числе, о кораблях, перевозящих иранскую нефть и уже находящихся за пределами Персидского залива, а также о судах, перевозящих оружие, которое может попасть в руки иранского режима.

Иранский экспорт нефти оценивается примерно в 1,6 миллиона баррелей в день. Большая часть сырья направляется в Китай и закупается небольшими независимыми нефтеперерабатывающими заводами.

Издание напоминает, что временное перемирие между США и Ираном заканчивается на следующей неделе. Переговоры в Пакистане к прорыву не привели. В то же время дата следующего раунда переговоров еще не определена.

США и Иран – другие новости

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о прогрессе в переговорах с Ираном. По его словам, все складывается очень хорошо, а Иран не сможет шантажировать Штаты Ормузским проливом.

Между тем Тегеран обвиняет Трампа во лжи относительно статуса Ормузского пролива и обогащенного урана. Представитель режима заявляет, что вариант с передачей урана Вашингтону в Иране не рассматривается.

