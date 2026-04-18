Публикации 'идеальных людей' в TikTok вызывают разлады в семьях, – исследование

Просмотр и взаимодействие с так называемыми "thirst traps" в TikTok может быть связан со снижением доверия и удовлетворённости в романтических отношениях. Однако ключевой фактор, как показывает исследование, – не сам контент, а то, как его подбирают алгоритмы платформы. Об этом сообщает PsyPost со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Journal of Social and Personal Relationships.

Речь идёт о видео, специально созданных для привлечения внимания к внешности и вызывающих сексуальный интерес. Подобный контент существует на многих платформах, однако именно алгоритмы TikTok делают его влияние особенно заметным. Система рекомендаций быстро обучается на поведении пользователя – учитываются даже короткие остановки на видео или минимальные реакции. После этого лента начинает всё чаще заполняться схожими роликами, формируя устойчивый поток контента, подобранного под конкретные предпочтения.

В результате пользователь регулярно сталкивается с большим количеством привлекательных людей, причём не случайных, а максимально соответствующих его вкусу. Это создаёт эффект так называемых "альтернатив" – мозг начинает воспринимать этих людей как потенциально доступные варианты, даже если в реальности это не так.

Именно этот механизм, по мнению исследователей, влияет на отношения. Постоянное присутствие "идеализированных" образов снижает ощущение уникальности партнёра и запускает бессознательное сравнение. При этом сравнение почти всегда оказывается не в пользу реальной жизни, поскольку контент в соцсетях отфильтрован и намеренно подаётся в наиболее привлекательном виде.

В исследовании приняли участие 65 пар, которые оценивали своё поведение в TikTok и качество отношений. Результаты показали, что решающую роль играет не сам факт просмотра подобных видео, а уровень взаимодействия с ними. Чем чаще пользователи лайкали, комментировали или подписывались на подобный контент, тем ниже оказывались показатели доверия и удовлетворённости в паре.

При этом восприятие того, что партнёр смотрит такие видео, практически не влияло на отношения. Это указывает на то, что ключевой процесс происходит не на уровне ревности, а на уровне личного восприятия и изменений в оценке партнёра.

Эффект усиливался в случаях, когда люди в ленте заметно отличались от реального партнёра, а также когда в отношениях уже присутствовали сомнения или неуверенность. Алгоритмы в таких условиях лишь закрепляют и усиливают существующие психологические тенденции.

Авторы подчёркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако оно показывает важную закономерность: цифровые привычки и алгоритмы рекомендаций способны незаметно влиять на восприятие близких отношений, формируя ощущение постоянного выбора и доступности "лучших вариантов".

Таким образом, влияние TikTok на отношения связано не столько с самим контентом, сколько с его системным и персонализированным повторением, которое меняет то, как человек воспринимает своего партнёра и ценность текущих отношений.

