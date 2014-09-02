Россия может доставить в Украину вторую партию "гуманитарки" по железной дороге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Евгений Перебийнис.

"Вопрос о возможной доставке этой гуманитарной помощи железнодорожным транспортом обсуждается. На сегодняшний день мы продолжаем консультации с российской стороной и с Международным комитетом Красного Креста по определению возможного пункта пропуска, через который такая помощь будет доставлена, и по модальности участия Международного комитета Красного Креста в доставке, хранении и распределении этой гуманитарной помощи", - сказал Перебийнис.

Однако, по его словам, пока он не может сказать о достижении каких-либо конкретных договоренностей по этому вопросу.

Читайте такжеООН: гуманитарный конвой РФ должен въезжать на Донбасс только с согласия украинских властейКак сообщал УНИАН, в августе Россия доставляла в Украину «гуманитарный конвой» из более чем 260 грузовиков. При этом колонна въехала в Украину без разрешения. По данным СНБО, эти грузовики похитили из Украины оборудование военных заводов.

30 августа появилась информация, что в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ стоит вторая колонна с российским «гуманитарным конвоем».